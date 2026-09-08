Rotary: ecco l’Interact Club Varazze Riviera del Beigua

Varazze. Sono venti giovani di cui dodici ragazze. Ecco i soci fondatori dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua. Il nuovo Club, composto prevalentemente da ragazzi e ragazze nati nel 2013 e provenienti da Varazze, Celle e Savona, ha ricevuto la propria Carta Costitutiva domenica 6 settembre nel corso di una cerimonia svoltasi presso l’Hotel Astigiana sede del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua.

Alla serata hanno partecipato Fortunato Crovari, governatore del Distretto Rotary 2032, Gian Michele Gancia, Past Governatore Distrettuale e responsabile della Sottocommissione Sviluppo dei nuovi Club del Distretto 2032, il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici, l’assessore alla Cultura del Comune di Varazze Mariangela Calcagno e Eleonora Lucatorto, presidente del Rotaract Club Varazze Riviera del Beigua.

Nel corso dell’evento è stato letto il messaggio del presidente del Rotary International, Olayinka Hakeem Babalola: “Congratulazioni e auguri a tutti coloro che hanno lavorato duramente per creare questo club Interact. L’investimento in questi giovani leader della Vostra comunità produrrà senza dubbio grandi soddisfazioni in futuro”. La cerimonia ha previsto anche la consegna della campana, martelletto e collare al nuovo Club e la spillatura dei soci fondatori, con la consegna dei distintivi ai giovani. È stato inoltre presentato il Consiglio direttivo, guidato dalla presidente Ginevra Agnese.

Ne fanno parte Eldana Arecco, vicepresidente; Greta Bagnoli, segretario; Rossella Nano, tesoriere; Cecilia Bovio, prefetto. Sono consiglieri Lorenzo Bovio, Angelo Polverini, Angelica Arecco e Virginia Rossi, mentre Chiara Encalada è referente per i social media.Durante la serata i ragazzi hanno iniziato a confrontarsi e a pianificare possibili progetti di service a favore delle comunità locali.

“La nascita dell’Interact Club Varazze Riviera del Beigua è il risultato di un percorso che ha messo al centro i giovani e la loro voglia di partecipare. – ha dichiarato Alberto Agnese, presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua – Vederli già discutere e progettare iniziative di service per le comunità locali conferma il valore di questo nuovo spazio di responsabilità e di crescita. Il nostro Club continuerà a essere al loro fianco, rispettando il protagonismo e l’autonomia dei ragazzi”. Fortunato Crovari, governatore del Distretto Rotary 2032.

“La costituzione di un nuovo Interact Club rappresenta un investimento concreto nelle nuove generazioni. Questi venti soci fondatori entrano oggi in una comunità più ampia, nella quale potranno sviluppare amicizie, assumersi responsabilità e realizzare progetti di servizio. A loro auguro di vivere questa esperienza con entusiasmo, spirito di collaborazione e attenzione alle comunità in cui vivono”. Alla nascita del nuovo Club hanno contribuito anche Elisa Bribò, prefetto e Past Presidente del Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, e Simone Arecco, consigliere e referente del Club per le nuove generazioni, che hanno svolto un ruolo di supporto nel percorso di costituzione.