Rotary Club Alassio e Gruppo Zunino-Orso donano uno scooter per la mobilità a “Basta Poco”

Alassio. Ieri sulla terrazza dello Sporting Club Magnolia di Albenga si è tenuto l’incontro tra il Rotary Club Alassio, il Gruppo Zunino-Orso e l’associazione di volontariato “Basta Poco” ODV, durante il quale è consegnato ufficialmente uno “Scooter Mobility Royale”.

L’iniziativa congiunta nasce dalla condivisione del principio rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e dalla volontà del Gruppo Zunino-Orso di sostenere concretamente, attraverso un’associazione attiva sul territorio e fondata da Marco Ghini, le persone con difficoltà di deambulazione.

Lo scooter non sarà destinato a un singolo beneficiario, ma affidato alla gestione di “Basta Poco” ODV, affinché possa essere messo temporaneamente a disposizione di più persone: il mezzo offrirà così un aiuto concreto a coloro che, durante un periodo di riabilitazione e prima del recupero della piena autonomia, necessitano di un supporto alla mobilità ma non dispongono delle risorse economiche necessarie per sostenerne l’acquisto o il noleggio.

Alla presenza del sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, la presidente in carica del Rotary Club Alassio, Elisa Massone, ha consegnato simbolicamente le chiavi dello scooter al presidente di “Basta Poco” ODV, Mario Baruchello, accompagnato dal presidente onorario e fondatore, Marco Ghini.

Dario Zunino, consigliere delegato del Gruppo Zunino-Orso, è intervenuto in rappresentanza delle due storiche realtà imprenditoriali del Ponente ligure che compongono il Gruppo.

La cerimonia si è conclusa con un aperitivo sulla terrazza dello Sporting Club Magnolia, occasione di incontro e condivisione tra i promotori dell’iniziativa, le autorità e i rappresentanti dell’associazione.