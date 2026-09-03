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Rivieracqua, al via la migrazione di oltre 15 mila utenti verso il nuovo sportello online

Da lunedì è attiva la nuova piattaforma digitale per la gestione dei servizi ai clienti.

acqua potabile
Foto d'archivio

Liguria. Rivieracqua annuncia l’attivazione del nuovo Customer Gate, il portale digitale che sostituisce il precedente sportello online e che consentirà agli utenti di gestire in modo più semplice ed evoluto tutti i servizi legati alla propria utenza idrica: consultazione bollette, autolettura dei contatori, gestione dei pagamenti e comunicazioni con l’azienda.

Una migrazione che riguarda oltre 15.700 utenti

A partire da ieri, tutti gli utenti attivi già iscritti al precedente sportello online — coloro che hanno effettuato almeno un accesso nell’ultimo anno, per un totale di 15.706 persone — stanno ricevendo una e-mail dal titolo “RIVIERACQUA Customer Gate – Il tuo account è pronto: imposta la tua password”, con le istruzioni per attivare il proprio account sulla nuova piattaforma e impostare una nuova password di accesso.

Come accedere al nuovo servizio

Gli utenti che ricevono la comunicazione potranno attivare il proprio profilo semplicemente cliccando sul link presente nell’email e impostando una nuova password. Chi invece non avesse ricevuto alcuna comunicazione potrà comunque registrarsi autonomamente sul nuovo portale.

Nella sezione dedicata all’accesso all’area clienti del sito di Rivieracqua è già disponibile un avviso che guida gli utenti nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, con le indicazioni operative per l’attivazione dell’account e i riferimenti utili in caso di necessità.

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