Riviera Beach Volley: Bina-Bozzoli e Turkaj-Candela trionfano ad Albissola Marina

Albissola Marina. Si è conclusa nel weekend la due giorni di beach volley targata Serie beach B2 Fipav organizzata da Riviera Beach Volley con la collaborazione del Comitato Fipav Liguria in scena sabato 5 e domenica 6 settembre tra i tre campi del Lido Spa Resort e il Soleluna Beach Village di Albissola Marina.

Sulla sabbia si sono sfidate ben 44 coppie complessive – 20 nel tabellone femminile e 24 in quello maschile – confermando l’ottima affluenza di giocatori arrivati in larga parte da fuori regione Nel torneo femminile a salire sul gradino più alto del podio sono state le giovanissime e talentuose Noemi Bina, originaria del cuneese, e Marta Bozzoli, milanese, entrambe classe 2009, protagoniste di una vittoria straordinaria per età ed esperienza in campo. Al secondo posto ottima prestazione delle savonesi Parodi-Arrigo, allenate dal coach Andrea Gigante, mentre il terzo gradino del podio è andato alla coppia cuneese In Beach Bonansea-Gay, capaci di grandi rimonte.

Il tabellone maschile ha regalato un torneo estremamente equilibrato, con moltissimi incontri terminati al terzo set. Al termine di una competizione avvincente, la vittoria è andata alla coppia Turkaj-Candela, che ha avuto la meglio su Scalzo-Giglio (con quest’ultimo, originario di Gubbio, tra i migliori atleti dell’intera manifestazione). Podio tutto “local” per le posizioni successive: bronzo per i genovesi Bettucchi-Albertoni e quarto posto per i savonesi Boccone-Visca, entrambe le coppie autrici di scambi di altissimo livello.

Oltre al titolo di MVP del torneo, offerto da Bergeggi Boat Trip con una gita e aperitivo in barca, tra i riconoscimenti speciali anche il libro “Come mio padre” di Alessandro Minetti, proprietario dei Bagni Soleluna, che racconta la storia di una famiglia blucerchiata.

Non solo sport: grazie a Tocco Libero, oltre dieci persone hanno potuto cimentarsi nella pittura sulla terrazza del Lido Spa Resort, in un momento di arte e condivisione nella suggestiva location. “Con due soli tornei di categoria inferiore abbiamo sfiorato le 100 coppie tra Bergeggi e Albissola – dichiara orgoglioso il presidente della Riviera Beach Volley asd, Alessio Marri – mentre sui social abbiamo raggiunto mezzo milione di visualizzazioni solo su Instagram con una campagna di promozione turistico-sportiva che mette al centro i paesaggi e tutti i giocatori, dal più forte al semplice appassionato.”

Il programma prosegue ora in collaborazione con il Comitato FIPAV Liguria, con il prossimo grande appuntamento in programma a Taggia, in Piazza Chierotti, dove andrà in scena un torneo di B1 1500 maschile che richiamerà sulla sabbia un parco giocatori di grande valore da tutta Italia.