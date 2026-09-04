Riviera beach volley, ad Albissola 45 coppie e il lancio di cinque tornei B1

Albissola Marina. Ancora grandi numeri per Riviera Beach Volley con i serie beach B2. Sono infatti ben 45 le coppie iscritte al torneo di federale di Albissola Marina, ospitato per l’occasione su tre campi tra Lido Spa Resort e il SoleLuna Beach Village in collaborazione con il comitato Fipav Liguria.

Con il patrocinio del Comune di Albissola, oltre a condividere la campagna social di promozione turistica sulle perle dell’albissolese, al centro dell’evento anche l’aspetto culturale con un’ora e mezza di dipinto a cura di “Tocco Libero” sulla terrazza dei Lido, il premio librario alle azioni più spettacolari con la raccolta di poesie in dialetto Ligure di Marino Beltrame con immagini a cura di Milena Anfosso e il libro scritto dal titolare dei Soleluna Alessandro Minetti “Come mio padre”, testo sull’esperienza umana e le forti emozioni dell’intero arco della vita di un tifoso di calcio. In questo caso blucerchiato.

Quarantacinque coppie, 20 femminili e 25 maschili che si sfideranno in pool da tre con eliminazione diretta succcessiva. Un altro risultato importante per una categoria federale Serie beach B2, che conferma la crescita costante del movimento in Liguria anche su categorie meno gettonate nel resto d’Italia. “Un sentito ringraziamento agli stabilimenti ospitanti Lido Spa Resort e Soleluna Beach Village – ha dichiarato il presidente RBV Alessio Marri – dopo Albissola ci aspettano 5 B1 tra Taggia, Ceriale e Diano Marina e la chiusura di stagione con tornei su 24 campi a Laigueglia per la chiusura di stagione.

Arriveranno cosi centinaia di atleti da tutta Italia in Liguria, dai classici amatori fino a professionisti del campionato italiano assoluto. “Cinque B1 in tre weekend consecutivi rappresenta un unicum in Italia – continua Marri – fondamentale il supporto degli assessori allo Sport Giancarlo Ceresola di Taggia, Daniele Gaglioti di Ceriale e Luca Spandre di Diano che ci ospiterà per la prima volta in occasione della Festa dello sport”. Decisiva, per l’evoluzione del Riviera, che quest’anno ha scritto una pagina di storia del beach volley nazionale in qualità di ideatrice e contemporaneamente organizzatrice della prima Coppa Italia per società a Laigueglia, l’amalgama tra sport, promozione turistica e impegno sociale e culturale. “Promuovere la Liguria e le nostre magnifiche coste é alla base della nostra idea di sport e beach volley ” – ha concluso Marri.

I prossimi appuntamenti con B1 1500 maschile e femminile sono quindi 19-20 settembre a Taggia in Piazza Chierotti, 26-27 entrambi i gender a Ceriale in piazza della vittoria, Diano Marina con un concentramento serie beach d’eccezione presso i Bagni Delfino: torneo B1 1500 maschile e femminile sabato e domenica serie beach B2 m/f e B4 2×2 misto.

A completare il programma, l'”Ocean Beach Volley” che ospiterà su 24 campi un concentramento B4 con oltre 15 societá da tutta Italia. Da Roma a Milano fino a Torino, con il beach volley sempre più sport di città con l’esplosione dei centri al coperto: sabato torneo 2×2 maschile e femminile, domenica 2×2 misto. L’appuntamento coinciderà con il “Salto dell’Acciuga”, storico street food che ogni anno richiama oltre 10.000 presenze**. Tra le società, collaboreranno all’evento Bvt, sette volte campione d’Italia, I follow beach volley, Shotfive, Tsunami beach volley “Give me Five” del vicecampione italiano in carica il romano Mauro Sacripanti, e le società liguri Palabeach Spotorno, Be.vo San Bartolomeo, Genova beach volley club , by Wally, Beachille Loano. Un evento collettivo per corsisti con ben 5 set partita garantiti: gironi da 4 senza esclusioni e tabellone a doppia eliminazione. Apertura iscrizioni prevista.