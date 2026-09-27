Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Eccellenza (3^ giornata)
Albissole 0 – 1 Sammargheritese, Busalla 0 – 2 Arenzano, Cairese 2 – 0 Rivasamba (la cronaca), Campomorone 1 – 0 Athletic, Carcarese 0 – 0 Molassana (la cronaca), Golfparadiso 0 – 4 Lavagnese, Pietra Ligure 1 – 2 Savona (la cronaca), Vallescrivia 1 – 5 Genova Calcio.
Classifica: Cairese, Lavagnese, Savona, Molassana 7; Busalla, Pietra Ligure e Campomorone 6; Athletic, Carcarese, Sammargheritese 4; Genova Calcio, Arenzano, Rivasamba 3; Albissole 1; Golfoparadiso e Vallescrivia 0.
Promozione “A” (2^ giornata)
Albingaunia 1 – 1 San Cipriano (la cronaca), Borgo Incrociati 2 – 1 Ceriale, Campese 1 – 1 Sestrese, Finale 2 – 3 Baia Alassio, Masone 2 – 2 Pontelungo, Praese 2 – 1 S.F. Loano, Sampierdarenese 4 – 4 Ventimiglia, Virtus Sanremese 4 – 0 Olimpic.
Classifica: Pontelungo, Virtus Sanremese, Baia Alassio, Borgo Incrociati, Praese 4; Finale 3; Sampierdarenese, Masone, Albingaunia, Sestrese, San Cipriano 2; Ceriale, S.F. Loano, Ventimiglia, Campese e Olimpic 1.
Prima Categoria “A” (1^ giornata)
Villanovese 2 – 3 Altarese, Camporosso 1 – 1 Veloce, Cisano 2 – 0 Argentina Arma, Golfo Dianese 3 – 2 Andora, Nolese 2 – 0 Cengio, Ospedaletti 2 – 0 Vallecrosia, Quiliano&Valleggia 2 – 2 Oneglia, Speranza 1 – 1 Dego.
Prima Categoria “B” (1^ giornata)
Granarolo 0-4 Bolzanetese, Multedo 3-2 Savignone, Old Boys Rensen 5-0 Sassello, Rossiglionese 2-2 Valsecca, Voltri87 1-1 Cella, Priamar Liguria 1 – 3 Mura Angeli, San Giovanni 1 – 2 Rabona, Serra Riccò 3 – 2 Pegliese.
Coppa Liguria 2^ categoria (2^ giornata)
(Dalle 17,30)
G1. Carlin’s Boys – Bordighera
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G2. Pontelungo U21 – Real Santo Stefano
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G3. San Michele – Albingaunia
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G4. Spotornese – Borghetto
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G5. Murialdo – Carcarese U21
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G6. Rocchetta – Pallare
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G7. Savona – Giusvalla
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