Rio Santa Brigida a Celle: ritorna il senso unico alternato regolato da impianti semaforici

Celle Ligure. Come anticipato su IVG, torna il semaforo a regolare il senso unico alternato di marcia a causa del cantiere allestito per la sistemazione del rio Santa Brigida, nella sua parte finale.
Gli impianti regoleranno così il traffico, nel punto di strada interessato dai lavori.
Il tratto sarà più breve rispetto a quello di qualche anno fa. Saranno puntuali gli aggiornamenti sulle successive fasi di lavorazione che prevederanno anche chiusure notturne comunicate con largo anticipo.
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