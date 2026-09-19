Rio Santa Brigida a Celle, ripartono i lavori di messa in sicurezza idraulica

Celle Ligure. Dopo la pausa estiva, ripartono i lavori di messa in sicurezza idraulica del rio Santa Brigida. Si partirà con l’inizio della prossima settimana, lunedì 21 settembre.

“Come promesso, i lavori ripartiranno subito dopo la stagione estiva, così da avere a disposizione tutto il tempo possibile per completarli una volta per tutte entro la prossima stagione, auspicando naturalmente di poterli concludere anche molto prima” afferma Martina Giacchino, assessore ai Lavori Pubblici. In questa prima fase degli interventi non ci sarà l’istituzione del senso unico alternato. Da lunedì 21 settembre, infatti, inizieranno le attività di cantierizzazione e una serie di lavorazioni che consentiranno di mantenere il doppio senso di marcia.

A partire dai primi giorni di ottobre, invece, sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianti semaforici e, quando necessario e negli orari di maggiore traffico, con l’ausilio dei movieri: “Un elemento positivo – sottolinea Giacchino – è che il tratto interessato dal senso alternato sarà più breve rispetto a quello di qualche anno fa. Ci auguriamo quindi che i disagi alla circolazione possano essere contenuti il più possibile”.

Il sindaco Marco Beltrame si rivolge ai cellesi: “Voglio ringraziare tutti i cittadini e i commercianti della zona per la pazienza e la collaborazione dimostrate ancora una volta. Un ringraziamento particolare va a chi si trova direttamente all’interno dell’area di cantiere, dovendo convivere con difficoltà di accesso alla propria attività o con l’impossibilità temporanea di utilizzare il proprio box. Lo spirito di collaborazione dimostrato è stato davvero fantastico e encomiabile”.

“Ringrazio inoltre ANAS per tutto ciò che ha messo in campo, sia in termini di mezzi sia, soprattutto, di persone, permettendo di far ripartire l’intervento e di lavorare affinché possa essere completato nel più breve tempo possibile. Il rapporto instaurato in questi due anni con il personale ANAS, dai vertici agli operatori, è stato ottimo e ha consentito di affrontare e portare avanti questo importante progetto”.

“Un ringraziamento va anche a tutte le ditte coinvolte nei lavori, per la professionalità, la disponibilità e la collaborazione dimostrate in questi mesi e per l’impegno che metteranno nella fase conclusiva dell’intervento. Una collaborazione fondamentale, tra tutti i soggetti coinvolti, per arrivare finalmente alla conclusione di un’opera così importante per il territorio. Sappiamo – conclude il sindaco – che ci saranno inevitabilmente dei disagi. Come abbiamo fatto in precedenza, anche questa volta vi chiediamo pazienza e collaborazione. Siamo finalmente arrivati all’ultimo miglio: l’obiettivo è portare a termine definitivamente un intervento atteso da anni e risolvere una volta per tutte un problema importante per il nostro territorio”.

Saranno puntuali gli aggiornamenti sull’installazione dei semafori e sulle successive fasi di lavorazione che prevederanno anche chiusure notturne comunicate con largo anticipo.