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Linea dura

Rifiuti e degrado urbano, giro di vite della polizia locale a Quiliano: sanzionati diversi trasgressori

Linea dura contro l'abbandono indiscriminato e gli errori nel conferimento. La comandante: "Tolleranza zero per chi danneggia il territorio e l'intera collettività"

polizia locale Quiliano macchina auto generica
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Quiliano. Il contrasto all’abbandono sconsiderato dei rifiuti e al mancato rispetto delle regole sul corretto conferimento registra un importante punto a favore della tutela ambientale e del decoro urbano.

Nelle ultime settimane, gli agenti della polizia locale di Quiliano hanno portato a termine una capillare attività di monitoraggio e verifica sul territorio comunale, culminata nell’identificazione e nella sanzione di diversi trasgressori.

Le contestazioni riguardano violazioni specifiche al Regolamento Comunale in materia di gestione dei rifiuti, che punisce sia l’abbandono indiscriminato al suolo sia l’errata differenziazione o il conferimento fuori dagli orari e dalle modalità consentite.

L’attività è il risultato di un lavoro di controllo  minuzioso e costante, condotto dagli agenti anche attraverso l’ispezione dei sacchetti abbandonati di concerto con gli ecoausiliari, incroci di dati, segnalazioni dei cittadini e l’ausilio di impianti di videosorveglianza posizionati nei punti più critici e sensibili del Comune.

“Il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano è una priorità assoluta per la nostra comunità. La maggior parte dei quilianesi differenzia i rifiuti con grande senso di responsabilità, ma non siamo disposti a tollerare comportamenti incivili che degradano il territorio e gravano economicamente sull’intera collettività per i costi di bonifica e pulizia straordinaria”, conferma la Comandante della Polizia Locale.

I controlli non si fermeranno qui e proseguiranno con il consueto impegno e nei limiti delle risorse umane disponibili nell’ottica di una “tolleranza zero” a comportamenti incivili e di totale mancanza di rispetto delle regole.

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