Regione, un nuovo progetto sanitario: “Infermieri di condominio per assistere gli anziani”

La Regione Liguria, la più anziana d’Italia, lancia l’infermiere di condominio. Ad annunciare la novità è l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò intervistato nell’ambito dell’evento Portofino Talks organizzato da Philia Associates.

“In Liguria ci sono migliaia di persone over 65 che seguiamo quotidianamente a domicilio con squadre di infermieri specializzati – spiega Nicolò -. L’idea che stiamo sviluppando, ancora agli albori, è qualcosa che va oltre: tenere nei grandi condomini, spesso con centinaia di persone perlopiù di età avanzata e scarsa autosufficienza, un piccolo ambulatorio con infermieri a disposizione dei condomini, magari sfruttando le vecchie portinerie in disuso”.

Per ora il progetto è in fase di sviluppo da parte dell’assessorato e non è ancora approdato in giunta. Lo staff di Nicolò ha individuato un primo maxi condominio “pilota” in cui verrà effettuato un sopralluogo la prossima settimana. I quartieri scelti non saranno necessariamente quelli con maggiore disagio sociale, anche se in quei contesti si concentrano i caseggiati più grandi.

“È un modello che nei Paesi del Nord stanno portando avanti da diverso tempo, noi lo vogliamo sperimentare – prosegue Nicolò -. In Italia, se riusciremo a farlo, saremmo i primi, per consentire a chi va incontro alla longevità di farlo con la miglior qualità di vita possibile”.

Gli infermieri sarebbero quelli del servizio sanitario regionale: si tratterebbe di svolgere il turno di lavoro in un condominio anziché nelle normali sedi di lavoro o in giro sul territorio. Basteranno? “Se servono si assumono, ma intanto diamo un segnale di vicinanza“, spiega a margine l’assessore.