Liguria. È entrata nel vivo a Savannah la missione della Regione Liguria in Georgia (USA), in programma dal 23 al 25 settembre, con una prima giornata dedicata alla portualità, alla logistica e alle prospettive di sviluppo degli scambi commerciali tra i due territori.

La delegazione ligure, guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria Massimiliano Nannini, ha visitato la Georgia Ports Authority e il Garden City Terminal, incontrando i rappresentanti dell’autorità portuale e approfondendo il funzionamento dello scalo, per poi proseguire gli incontri al World Trade Center Savannah. Nel 2025 il porto di Savannah ha movimentato 5,70 milioni di TEU, tra i risultati più alti mai registrati dallo scalo.

“È stata una visita molto proficua, che ci ha permesso di confrontarci con una realtà dinamica e attiva, con la quale riteniamo possano svilupparsi importanti sinergie – dice Nannini -. La Liguria può diventare sempre più attrattiva nei prossimi anni, a partire dal sistema portuale e dalla sua posizione strategica come porta d’ingresso del Sud Europa, ma anche grazie alle infrastrutture, all’alta velocità e alle infrastrutture digitali, a partire dai cavi sottomarini. Vogliamo continuare a lavorare per trasformare queste potenzialità in concrete opportunità di collaborazione”.

“È stato un incontro importante tra Georgia Ports e porti liguri, due sistemi protagonisti degli scambi commerciali tra Italia e Stati Uniti, collegati da cinque servizi regolari per container – aggiunge Alberto Pozzobon, marketing manager dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale -. Entrambi puntano ad ampliare i mercati interni serviti attraverso l’intermodalità: Savannah rafforza il proprio ruolo di porta d’accesso agli Stati Uniti meridionali, mentre Genova, Savona-Vado e La Spezia si propongono come porta di accesso al Mediterraneo e al Sud Europa. Questa comune ambizione rafforza le opportunità di sviluppo delle relazioni tra i due sistemi, anche attraverso la cooperazione per realizzare corridoi digitali in grado di rendere più rapido ed efficiente il flusso delle merci”.

“La giornata di oggi è un passo concreto verso la costruzione di un ponte logistico stabile tra Georgia e Liguria, valorizzando la centralità dei porti di Savannah e Genova – sottolinea Davide Falteri, presidente di Federlogistica-Conftrasporto -. Come Federlogistica vogliamo trasformare questo confronto in opportunità concrete per le imprese, per i traffici e per gli investimenti tra Stati Uniti e Italia”.

La seconda tappa della giornata si è svolta al World Trade Center Savannah, dove la delegazione ha incontrato operatori e rappresentanti del sistema economico locale per un confronto sulle opportunità di sviluppo del commercio internazionale e della cooperazione economica tra Georgia e Liguria. L’incontro è stato inoltre l’occasione per presentare l’ecosistema ligure dell’innovazione e le politiche regionali a sostegno delle startup innovative.

Maria Nives Riggio, vice direttore generale di Filse, ha illustrato il sistema ligure che mette in rete università, centri di ricerca, imprese e istituzioni, oltre agli strumenti regionali che accompagnano le startup nelle diverse fasi di crescita, dall’incubazione all’internazionalizzazione. In questo percorso, il Bic di Filse svolge un ruolo di raccordo tra le politiche di Regione Liguria e le esigenze concrete delle imprese. L’incontro ha posto le basi per possibili future collaborazioni tra i due territori.

La missione prosegue il giovedì 24 settembre ad Atlanta con gli incontri istituzionali alla Metro Atlanta Chamber e con rappresentanti dello Stato della Georgia, dedicati anche allo sviluppo delle relazioni economiche e degli investimenti, e gli appuntamenti dedicati a innovazione, tecnologia, ricerca e collaborazione tra gli ecosistemi imprenditoriali dei due territori.