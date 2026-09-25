Regione Liguria in missione negli USA, ad Atlanta incontro con Delta Airlines per un collegamento con Genova

Liguria. Il percorso verso un “memorandum of understanding” tra la Regione Liguria e lo Stato della Georgia, con un focus su blue economy, portualità e digitale, e l’avvio di un confronto con Delta Air Lines per una possibile nuova connessione con Genova.

Sono i due temi al centro della seconda giornata della missione di Regione Liguria in Georgia (USA), che ha visto la delegazione incontrare ad Atlanta i rappresentanti dello Stato della Georgia e della Metro Atlanta Chamber e, successivamente, accompagnare l’Aeroporto di Genova al quartier generale della compagnia aerea statunitense.

La delegazione è guidata dal Capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, e comprende rappresentanti di Federlogistica, delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure, Università di Genova, Aeroporto di Genova, Agenzia in Liguria, Istituto Italiano di Tecnologia, Liguria International e FILSE.

“Il bilancio di questa giornata è molto positivo, è stata la giornata più importante per la parte istituzionale. Con lo Stato della Georgia abbiamo continuato un percorso che porterà alla firma di un Memorandum of Understanding con Regione Liguria. Abbiamo discusso sui temi da inserire, tra cui sicuramente la blue economy, il porto di Savannah e la parte digitale. Anche Federlogistica, con il suo intervento, ha dato un valore aggiunto importante al confronto. Molto interessante anche l’incontro al quartier generale di Delta Air Lines, dove Regione Liguria ha accompagnato l’Aeroporto di Genova nel tentativo di avviare un percorso che possa portare a un accordo commerciale per un nuovo collegamento tra Delta e l’Aeroporto di Genova. È un percorso che è appena iniziato, mettendo in campo tutte le nostre potenzialità, e abbiamo riscontrato grande interesse da parte di Delta”, dichiara il capo di Gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini.

“Il rapporto con Delta Air Lines è un percorso che stiamo portando avanti da circa due anni e questo incontro rappresenta un’ulteriore occasione concreta per confrontarci sulle possibili opportunità di collaborazione. Ringraziamo Regione Liguria per averci coinvolto nella missione istituzionale negli Stati Uniti, che ci ha consentito di incontrare direttamente la compagnia e di approfondire le prospettive di sviluppo di nuovi collegamenti tra Genova e il mercato nordamericano, anche nell’ottica di rafforzare ulteriormente l’attrattività turistica della Liguria. Genova e la Liguria sono oggi sempre più conosciute e apprezzate dal pubblico nordamericano e sono state recentemente inserite tra le destinazioni da non perdere da autorevoli media internazionali, tra cui il New York Times e Lonely Planet. È su questa crescente visibilità che intendiamo costruire nuove opportunità di collegamento e di collaborazione”, afferma il direttore generale dell’Aeroporto di Genova Francesco D’Amico.

Nel corso della giornata la delegazione ligure ha proseguito gli incontri con il sistema economico e dell’innovazione di Atlanta, a partire dalla visita a Tech Square e all’Advanced Technology Development Center (ATDC), realtà dedicata al sostegno di startup e imprese tecnologiche, con un approfondimento sulle possibili opportunità di collaborazione con la Liguria.

Il programma è proseguito nella contea di Gwinnett, con la Gwinnett Chamber of Commerce e Partnership Gwinnett, per un confronto sulle caratteristiche dell’economia locale, sulla presenza di imprese internazionali e sulle possibilità di sviluppare nuove connessioni con il sistema economico ligure. Al centro della discussione portualità, logistica e catene globali di approvvigionamento, tecnologia e innovazione, manifattura avanzata, water technology, life sciences, startup e turismo.

Nel pomeriggio la delegazione ha raggiunto Emory University per un incontro presso The Hatchery, l’incubatore dell’ateneo dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità. Il confronto ha riguardato innovazione, intelligenza artificiale, health-tech, ricerca e trasferimento tecnologico, con particolare attenzione alla possibilità di sviluppare nel 2027 un programma rivolto a startup e imprese innovative.

“Per l’Università di Genova è stata un’opportunità importante confrontarsi con realtà all’avanguardia nei settori dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Abbiamo avuto modo di conoscere modelli e competenze che possono aprire nuove prospettive di collaborazione, sia sul fronte della ricerca sia su quello dello scambio di studenti. È un primo passo per costruire nuove sinergie”, afferma Agostino Massa, professore dell’Università di Genova.

“Oggi abbiamo incontrato due importanti Camere di commercio, la Metro Atlanta Chamber e la Gwinnett Chamber, e visitato due realtà dedicate alla tecnologia e all’incubazione. La delegazione ligure porta a questi tavoli un’azione coordinata di valorizzazione di ciò che Regione Liguria esprime, e FILSE contribuisce in particolare sui temi dell’innovazione e del supporto alle startup, che rappresentano un ambito di comune interesse per tutti gli interlocutori incontrati. Aver rappresentato l’intero ecosistema ligure dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e del sostegno alle startup, insieme all’esperienza del nostro incubatore BIC, ha suscitato interesse e credo potrà creare importanti opportunità di business per le nostre startup”, afferma la vice direttore generale di FILSE Maria Nives Riggio.