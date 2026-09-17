Regione Liguria al Bra’s Festival con le eccellenze del territorio

Liguria. Dal 18 al 20 settembre Regione Liguria sarà protagonista al Bra’s Festival, nel Villaggio delle Regioni, con uno stand condiviso con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Una partecipazione dedicata alla promozione delle produzioni agroalimentari, delle imprese e dell’offerta turistica ligure, nata dalla collaborazione con il sistema camerale e finalizzata anche a rafforzare i rapporti tra Liguria e Piemonte.

“Portiamo a Bra alcune delle eccellenze che meglio raccontano l’identità e la qualità delle produzioni liguri – dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Entroterra Alessandro Piana – Dall’olio extravergine Dop Riviera Ligure alle olive Taggiasche Liguri Igp e alla focaccia Igp di Recco, prodotti fortemente legati ai territori di origine e capaci di diventare anche strumenti di promozione della Liguria nel suo complesso. Questa presenza congiunta con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, i consorzi, le imprese e la Dmo Riviera dei Fiori dimostra ancora una volta quanto sia importante fare rete per offrire alle nostre eccellenze nuove occasioni di visibilità. Il Bra’s Festival rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare ulteriormente la collaborazione con il Piemonte, una regione con la quale condividiamo una grande attenzione alla qualità, alle produzioni identitarie e alla valorizzazione dei territori”.

“Condividere lo stand – dichiara Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – significa condividere un obiettivo: dare alle nostre imprese occasioni di visibilità e valorizzare produzioni che raccontano l’identità del territorio. Conosciamo bene i sacrifici necessari per mantenere qualità e tradizioni. Per questo dobbiamo creare occasioni concrete per far incontrare le nostre imprese con nuovi pubblici e nuovi mercati. Bra è anche un’opportunità per rafforzare il dialogo con il Piemonte e con il suo sistema camerale”.

Nello stand saranno presenti il Consorzio di Tutela dell’Olio Extravergine di Oliva Dop Riviera Ligure e il Consorzio di Tutela delle Olive Taggiasche Liguri Igp, con degustazioni e approfondimenti insieme agli assaggiatori professionisti di Onaoo, oltre alla Dmo Riviera dei Fiori per la promozione turistica. Parteciperanno autonomamente diverse imprese del territorio ligure, presenze che mettono in relazione istituzioni, consorzi e imprese e portano a Bra una rappresentanza delle eccellenze produttive e turistiche della Liguria.