Regione alla premiazione di Fabbriche Aperte 2026, Ferro e Morich: “Materie Stem investimento per il futuro professionale di tanti ragazzi”

Savona. Il vicepresidente della Regione Liguria Simona Ferro e l’assessore al Bilancio e Organizzazione del Personale Claudia Morich sono intervenute oggi al Teatro Chiabrera di Savona alla cerimonia di premiazione di 23 studenti da parte di 12 aziende nell’ambito di ‘Fabbriche Aperte 2026, un format di orientamento scolastico giunto alla 19esima edizione e promosso dall’Unione Industriali di Savona con il supporto anche di Regione Liguria per portare gli alunni delle scuole medie alla scoperta delle realtà produttive del territorio e delle professionalità più richieste dal mercato del lavoro.

“Investire nella formazione significa investire concretamente nel futuro dei nostri ragazzi e nella capacità del nostro territorio di affrontare le trasformazioni del mondo del lavoro – ha dichiarato il vicepresidente Simona Ferro nel suo videomessaggio -. Le competenze STEM, insieme a una solida preparazione tecnica e scientifica, rappresentano uno strumento fondamentale per offrire ai giovani maggiori opportunità professionali e, allo stesso tempo, per sostenere la competitività e l’innovazione del sistema produttivo ligure. Iniziative come Fabbriche Aperte hanno un valore particolare perché da diciannove anni avvicinano precocemente gli studenti alle imprese, permettendo loro di conoscere professioni, competenze e percorsi formativi che spesso non fanno ancora parte del loro orizzonte. Regione Liguria continuerà quindi a sostenere tutte le occasioni di orientamento e formazione capaci di mettere in relazione scuola, imprese e territorio, accompagnando ragazze e ragazzi nella costruzione consapevole del proprio percorso”.

“È un valore che crea nuove prospettive e stimola il pensiero critico quello delle materie STEM, sempre più apprezzate dai giovani e percepite come un vero e proprio investimento per il domani professionale e per la crescita economica e sociale del savonese – ha dichiarato l’assessore Morich, presente alla premiazione – in un contesto produttivo già molto vivace. Guardo con fiducia al futuro dei nostri studenti che, dopo incontri e interviste in azienda, hanno colto a pieno le opportunità di questo progetto di successo, con cui oltre 1.200 ragazzi si sono potuti immergere nella cultura d’impresa locale. L’attenzione all’innovazione tecnologica e alla specializzazione delle nuove generazioni è un segnale decisamente positivo, tanto più che riguarda indistintamente ragazze e ragazzi, senza preconcetti e abbattendo un divario di genere che ha connotato per troppi anni la formazione. Il nostro sostegno – continua l’assessore Morich – e il nostro ringraziamento vanno all’Unione Industriali di Savona, in vista del prossimo traguardo del ventennale, a tutti gli Enti, le Associazioni e le aziende partner, ma soprattutto ai ragazzi per la loro adesione convinta e matura. Il mercato del lavoro e la stessa Pubblica Amministrazione hanno bisogno di giovani preparati, motivati e con competenze specifiche. Una necessità che i nostri studenti hanno già compreso: quasi la totalità degli iscritti sente infatti l’urgenza di contribuire in prima persona a uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, adoperando le innovazioni tecnologiche e cogliendo le sfide della digitalizzazione”.