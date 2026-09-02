Raduno provinciale dei volontari di Protezione Civile: Finale Ligure si prepara ad accogliere le eccellenze del soccorso savonese

Finale Ligure. Sarà la suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II di Finale Ligure, il palcoscenico che, domenica 6 settembre 2026, dalle ore 9:00 alle 17:00, accoglierà l’atteso raduno provinciale dei volontari di Protezione Civile della Provincia di Savona, organizzato dal Coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile savonese insieme al Comune di Finale Ligure. Un momento di grande aggregazione, confronto e.

A esprimere il vivo orgoglio dell’Amministrazione comunale è l’Assessore alla Protezione Civile, Umberto Luzi, che ha voluto sottolineare il valore inestimabile di questo corpo di volontariato: «È un immenso onore per Finale Ligure ospitare il raduno provinciale dei volontari di Protezione Civile della Provincia di Savona. In un territorio complesso e fragile come il nostro, i volontari rappresentano un pilastro fondamentale. La loro straordinaria dedizione, unita a una professionalità e a un’organizzazione impeccabili, costituisce un aiuto vitale per la popolazione, sia nella gestione delle emergenze e delle calamità naturali, sia nell’incessante opera di prevenzione e nei numerosi servizi resi alla comunità».

“Per noi volontari dell’A.I.B. di Finale Ligure questo raduno rappresenta molto più di un appuntamento annuale: è un momento di condivisione, di crescita e di riconoscimento del lavoro che ogni giorno svolgiamo sul territorio – afferma il presidente A.I.B. Protezione Civile Finale Ligure, Christian Griffo -. La Protezione Civile vive grazie all’impegno di persone che scelgono di dedicare tempo, energie e competenze alla sicurezza della comunità, spesso lontano dai riflettori ma sempre con grande senso di responsabilità. Essere parte di questa seconda edizione, organizzata insieme al Comune di Finale Ligure e al Coordinamento provinciale, è motivo di orgoglio e testimonia quanto la collaborazione tra istituzioni e volontariato sia fondamentale per affrontare emergenze, prevenzione e attività quotidiane. Ritrovarci qui con tutti i volontari delle altre associazioni significa rafforzare i legami, condividere esperienze e ricordare a tutti quanto il volontariato sia una risorsa preziosa per il nostro territorio”.

A sottolineare il profondo significato della giornata di incontro e confronto è anche Marco Mordeglia, presidente del Coordinamento Volontari Protezione Civile Provincia di Savona. “Un nuovo importante appuntamento dedicato a tutti i volontari, alle associazioni e a chi ogni giorno mette a disposizione tempo, passione ed energie per la propria comunità. Questa seconda edizione nasce dalla collaborazione con il Comune di Finale Ligure, che ringraziamo per il prezioso supporto e per aver scelto di condividere con noi questo significativo momento di incontro, partecipazione e festa. Sarà un’occasione per ritrovarsi, conoscersi, condividere esperienze e celebrare insieme il valore del volontariato, che rappresenta la forza più autentica e preziosa della Protezione Civile”.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9:00 con l’accoglienza e la registrazione dei volontari, per poi proseguire alle ore 10:30 con la cerimonia ufficiale di saluti e le premiazioni del volontariato. Nel corso dell’intera giornata, in Piazza Vittorio Emanuele II e Lungomare Migliorini saranno presenti mezzi e attrezzature in esposizione insieme a giochi e attività pensati appositamente per i ragazzi.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, si terrà una simulazione pratica delle attività di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, seguita alle ore 16:00 dalla dimostrazione dei ragazzi del Campo Scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, curata dai volontari dell’AIB di Finale Ligure. La giornata si concluderà alle ore 17:00 con i saluti finali e il termine ufficiale della manifestazione.

Alla manifestazione è attesa la partecipazione dell’Assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, del Prefetto di Savona, Grazia La Fauci, del Questore di Savona, Giuseppe Mariani, oltre che delle autorità civili.