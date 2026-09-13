Raduno di Protezione Civile a Finale Ligure, Ripamonti: “Presenza fondamentale per la sicurezza delle nostre comunità”

Finale Ligure. L’assessore all’ambiente Paolo Ripamonti ha partecipato questa mattina, in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure, al 2° Raduno del Volontariato di Protezione Civile della provincia di Savona, organizzato dal Coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile di Savona e dal Comune di Finale Ligure. La giornata ha riunito volontari e rappresentanti delle istituzioni con esposizioni di mezzi e attrezzature, attività dimostrative ed esercitazioni e la premiazione dei volontari.

“Porto il saluto dell’assessore Giacomo Raul Giampedrone, che ringrazio per il grande impegno con cui porta avanti una delega così importante e delicata per la nostra regione – ha detto Ripamonti nel suo saluto – Ambiente, territorio e protezione civile sono strettamente collegati. Prendersi cura del territorio significa anche prevenire e ridurre i rischi, attraverso la manutenzione, il monitoraggio, la conoscenza e la corretta gestione delle risorse naturali. Eventi meteorologici sempre più estremi ci impongono di investire nelle opere e negli strumenti, ma soprattutto nelle persone, nella loro formazione e nella capacità di lavorare insieme”.

“Regione Liguria riconosce il valore di questo impegno e considera il volontariato una parte integrante delle proprie politiche di sicurezza e tutela del territorio. Regione, comuni, strutture tecniche, Arpal, forze dell’ordine e volontari lavorano come un’unica squadra per tutelare il territorio e garantire la sicurezza delle nostre comunità. I volontari non sono importanti solo nelle emergenze ma anche nella prevenzione, nella formazione e nell’informazione dei cittadini”.

“A tutte le donne e gli uomini che scelgono di mettere il proprio tempo e le proprie competenze a disposizione degli altri va il ringraziamento della Regione Liguria. Un pensiero particolare va oggi anche a Sandro Berruti, ricordato per il suo impegno al servizio della comunità”.