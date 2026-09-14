Raduno di Protezione Civile a Finale Ligure: “Rafforzare ancora la prevenzione del nostro territorio”

“Grande successo a Finale Ligure per il 2° raduno del Volontariato di Protezione Civile della provincia di Savona! La nostra città ha avuto l’onore e l’orgoglio di ospitare una giornata di fondamentale importanza per la sicurezza e la tutela del nostro territorio”. E’ il messaggio lanciato dall’amministrazione comunale di Finale Ligure dopo l’evento in piazza Vittorio Emanuele.

“Un sentito e doveroso ringraziamento va a tutte le volontarie e i volontari presenti: donne e uomini che, con encomiabile dedizione, spirito di sacrificio e professionalità, rappresentano una colonna portante per le nostre comunità nei momenti di emergenza e nella prevenzione quotidiana”.

“Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a Regione Liguria per la costante vicinanza e il supporto. La nostra gratitudine si estende a tutte le Autorità Civili e Militari e a tutte le delegazioni dei Comuni della provincia che con la loro presenza hanno testimoniato l’importanza del lavoro di squadra tra le istituzioni e il territorio”.

Un momento di profonda commozione ed esemplarità è stato il premio alla memoria di Sandro Berruti, figura indimenticabile che ha dedicato la vita alla tutela dell’ambiente e della collettività. Riconoscimenti ai gruppi che si sono particolarmente distinti nelle attività di formazione: il Gruppo Protezione Civile di Varazze, il Gruppo Protezione Civile di Finale Ligure e il Gruppo Protezione Civile di Laigueglia.

“Grazie, infine, al Coordinamento Provinciale del Volontariato e a tutti coloro che hanno lavorato con passione per la riuscita di questo evento. Finale Ligure continua a credere e a investire nella forza della prevenzione e nella sinergia con chi si prende cura di tutti noi” concludono dal Comune finalese.

Oltre alla Regione Liguria, anche il consigliere provinciale Demis Aghittino ha partecipato al raduno: “L’iniziativa ha rinnovato il valore dello spirito di servizio che anima il sistema provinciale di Protezione Civile, una rete composta da 43 gruppi che quotidianamente operano in collaborazione con le rispettive squadre comunali di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, contribuendo alla tutela e alla sicurezza dell’intero comprensorio”.