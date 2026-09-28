Quiliano, sopralluogo della Provincia per la viabilità nel centro storico di Borgo: “Al lavoro per una maggiore sicurezza”

Quiliano. Il vicepresidente facente funzioni della Provincia di Savona, Demis Aghittino, ha effettuato un sopralluogo nel centro storico di Quiliano, attraversato dalla SP 58 “di Quiliano”, per verificare direttamente le criticità segnalate dai residenti e individuare possibili interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza e fruibilità del tratto viario.

Il sopralluogo ha consentito di approfondire, anche attraverso il confronto con i cittadini del caratteristico nucleo di origine medievale, le problematiche connesse alla velocità dei veicoli in transito, compreso il traffico medio-leggero, che interessa il tratto di competenza provinciale lungo via Don Peluffo, fino alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire.

Tra le prime misure individuate rientra “il potenziamento della segnaletica stradale, attraverso la progettazione e l’installazione di nuovi dispositivi di segnalazione e il ripristino di quelli esistenti, con l’obiettivo di richiamare maggiormente l’attenzione degli utenti della strada e favorire il rispetto dei limiti di velocità. L’attività sarà portata avanti in sinergia con il Comune di Quiliano, con il quale la Provincia intende condividere le possibili linee di intervento, anche attraverso lavori puntuali di manutenzione sulle parti di rispettiva competenza”.

“L’obiettivo è quello di intervenire in modo coordinato per migliorare la fruibilità e, soprattutto, la sicurezza dei pedoni all’interno del centro abitato. La tutela della sicurezza stradale in un borgo storico richiede infatti un approccio integrato, capace di coniugare le esigenze della mobilità con la salvaguardia delle caratteristiche e dell’identità del luogo, attraverso interventi mirati e compatibili con il particolare contesto urbano”.