Quiliano, sabato torna la giornata dedicata allo sport

Quiliano. Anche quest’anno l’Assessorato allo Sport della Città di Quiliano, in collaborazione con la Polisportiva Quiliano ASD, promuove una giornata interamente dedicata allo sport e alle realtà sportive del territorio.

L’appuntamento è per sabato 26 settembre, a partire dalle ore 14.30 in piazza Costituzione, dove cittadini, famiglie e bambini avranno la possibilità di conoscere e provare direttamente alcune delle discipline sportive praticate a Quiliano.

Saranno presenti i diversi settori della Polisportiva Quiliano ASD – ginnastica ritmica, volley, calcio, equitazione, karate e bike – insieme a H.P. Savona In Line e alle scuole di danza ASD Latin Studio e Time for Dance ASD.

Un pomeriggio pensato non solo per chi già pratica sport, ma anche per chi desidera avvicinarsi a una nuova disciplina, conoscere le associazioni sportive del territorio e scoprire le diverse opportunità rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

La giornata proseguirà alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare di piazza Costituzione, con la presentazione della squadra USD Quiliano & Valleggia Special Olympics, che dalla nuova stagione sportiva entrerà a far parte della Polisportiva Quiliano. Un importante momento di condivisione e di crescita per la realtà sportiva quilianese, che rafforza così il proprio impegno nel promuovere uno sport sempre più inclusivo e aperto a tutti.

A seguire si terrà la tradizionale premiazione degli atleti e delle atlete di Quiliano segnalati dalle rispettive società sportive e che si sono distinti nel corso dell’anno per i risultati raggiunti e per il loro impegno sportivo.

Sarà quindi un pomeriggio all’insegna dello sport, della partecipazione e della condivisione, con l’obiettivo di valorizzare le associazioni e gli atleti che ogni giorno contribuiscono alla crescita della comunità sportiva quilianese. L’iniziativa è realizzata con il contributo di Sarpom.

«La Giornata dello Sport è ormai un appuntamento importante per la nostra comunità – sottolinea l’Amministrazione comunale – perché permette di valorizzare le numerose realtà sportive presenti sul territorio e, allo stesso tempo, di avvicinare nuove persone alla pratica sportiva. Quest’anno sarà inoltre particolarmente significativo poter presentare l’ingresso degli Special Olympics nella Polisportiva Quiliano, un ulteriore passo verso uno sport sempre più inclusivo».

La locandina dell’evento