Quiliano, incendio nella frazione di Cadibona: elicottero per le operazioni di spegnimento

Quiliano. Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi nella frazione di Cadibona a Quiliano, nella zona di via Fuscinasca.

E’ stato il denso fumo sprigionato dalle fiamme a far scattare l’allarme: sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale Aib.

Considerata la zona, non lontana dalle abitazioni, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero che, con una serie di getti d’acqua, ha coadiuvato le squadre a terra nelle operazioni di contenimento e spegnimento del fronte di fuoco.

Stando a quanto appreso, al momento la situazione sarebbe sotto controllo: il rogo è stato progressivamente circoscritto e domato. Nessuna conseguenza per gli abitanti delle case più vicine. Ad ora resta un presidio territoriale per monitorare la zona interessata dalle fiamme.

Restano ancora da appurare le cause che hanno provocato l’incendio: una volta ultimata la bonifica saranno svolti i rilievi e gli accertamenti del caso.