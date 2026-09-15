Questa sera al Magnolia Sporting Club di Albenga consegna di una vetturetta per disabili all’associazione Basta Poco

Albenga. Questa sera, martedì 15 settembre, alle 18, sulla terrazza del Magnolia Sporting Club, in via Isonzo ad Albenga, alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis, il Rotary Club Alassio consegnerà all’associazione Basta Poco di Albenga una vetturetta per disabili dono del Gruppo Zunino & Orso.

Si tratta di un “Mobility Royale Scooter 4” della Eden Mobility, uno dei mezzi più moderni per i disabili. Spiegano gli organizzatori: “L’iniziativa congiunta nasce dalla condivisione del principio rotariano ‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’ e dalla volontà del Gruppo Zunino-Orso di sostenere concretamente, attraverso un’associazione attiva sul territorio e fondata dal dottor Marco Ghini, le persone con difficile di deambulazione. Lo scooter sarà destinato a più persone, aiuto concreto a coloro che, durante un periodo di riabilitazione, non dispongono delle risorse economiche necessarie per l’acquisto o il noleggio”.

Dopo il saluto del sindaco, sono previsti un breve benvenuto da parte di Dario Zunino, amministratore del Gruppo, e la consegna del mezzo da parte di Elisa Massone, presidente del Rotary Alassio, alla benemerita associazione Basta Poco.

Seguiranno, per concludere, i saluti degli intervenuti nel salone Hesperia dello Sporting, regno del tennis. Sotto la regia del comandante Mauro G. Zunino saranno presenti Franco M. Zunino, Paola Zunino, Luca Robutti per il Gruppo Orso e, per Basta Poco, il presidente Mario Baruchello, il socio fondatore e presidente onorario Marco Ghini.