Pulizie nelle stazioni ferroviarie, Giordano (M5s): “Finalmente pagati gli stipendi ai 100 lavoratori, ora garanzie per il futuro”

Liguria. “Oggi, una buona notizia: i circa 100 addetti ai servizi di pulizia e decoro delle stazioni ferroviarie liguri riceveranno quanto dovuto. Una vicenda che abbiamo portato in Consiglio regionale con un ordine del giorno poi accolto dall’Aula dopo le nostre insistenti richieste, perché non era accettabile che questi lavoratori continuassero a pagare le conseguenze di ritardi e problemi nei rapporti tra committente e aziende dell’appalto”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano, commentando l’annuncio alle organizzazioni sindacali relativo allo sblocco dei pagamenti da parte di RFI delle fatture pregresse di marzo e aprile 2026, che ha consentito a GAM di corrispondere quanto dovuto ai lavoratori.

“Quando abbiamo presentato il nostro ordine del giorno, il punto per noi era (ed è) molto semplice: chi lavora deve essere pagato. Dietro uno stipendio che non arriva non ci sono semplicisticamente pratiche amministrative o partite contabili, ma persone che devono pagare affitti, mutui, bollette e sostenere le proprie famiglie. Per questo abbiamo insistito affinché il Consiglio regionale prendesse posizione e intervenisse nei confronti di RFI” aggiunge l’esponente pentastellato, con la discussione in Consiglio regionale che ha fatto seguito alla protesta degli stessi sindacati di categoria.

“Accogliamo quindi con soddisfazione la conclusione positiva di questa fase della vertenza e il fatto che le stesse organizzazioni sindacali abbiano ringraziato l’Assemblea legislativa della Liguria. Ma questa vicenda non può considerarsi definitivamente chiusa: concordiamo con i sindacati quando invitano a non abbassare la guardia in vista dell’assegnazione della nuova gara per le attività di pulizia delle stazioni liguri e del Basso Piemonte”.

“È necessario evitare che tra qualche mese ci si ritrovi nuovamente nella stessa situazione: continueremo quindi a tenere alta l’attenzione con l’obiettivo di non dover fare in modo che sia necessario mobilitarsi o arrivare in Aula perché un lavoratore riceva puntualmente lo stipendio che gli spetta” conclude Giordano.

“Per la Liguria RFI ha erogato le fatture pregresse di marzo 2026 e aprile 2026 consentendo di fatto a GAM di corrispondere quanto dovuto ai 100 lavoratori impiegati nelle attività di pulizia e decoro delle stazioni gestite dalla stessa RFI. La vertenza si è conclusa positivamente, ma non bisogna abbassare la guardia in attesa della definitiva assegnazione della nuova gara indetta da RFI per le attività di pulizia delle stazioni liguri e del basso Piemonte” è il commento delle organizzazioni sindacali.

“Il rischio che episodi come questo si ripetano è alto…Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Uil Ugl Fast Orsa ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla risoluzione della vertenza e, in particolar modo, il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria per l’intervento svolto nei confronti di RFI” concludono i sindacati.