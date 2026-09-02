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Unione d'intenti

Pubbliche assistenze di Savona, Albisola e Spotorno scendono in piazza per la prima volta al fianco del “Pride”

“Vogliamo portare un messaggio di inclusione, rispetto e contrasto a ogni forma di discriminazione”

Generico settembre 2026

Savona. “Le Pubbliche Assistenze e la Croce Rossa Italiana a fianco del Savona Pride“: all’evento di sabato 5 settembre, dalle 14 alle 20, ci sarà anche la partecipazione congiunta di quattro importanti realtà del volontariato e del soccorso del territorio.

Per la prima volta al Savona Pride, tre Pubbliche Assistenze ANPAS – Croce Bianca Savona, Croce Verde Albisola Superiore e Croce Bianca Spotorno – e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Savona, oltre a garantire la propria presenza a supporto della manifestazione, “saranno unite nel portare un messaggio di inclusione, rispetto e contrasto a ogni forma di discriminazione“.

“Si tratta di una partecipazione che riteniamo particolarmente significativa per il territorio, perché mette insieme realtà storicamente impegnate nel volontariato e nella tutela delle persone, facendole scendere in campo anche sul piano dei valori e della sensibilizzazione sociale“.

“La nostra presenza nasce dai principi e dai valori che guidano quotidianamente l’azione delle rispettive Associazioni e dal comune impegno a essere al fianco di ogni persona, senza distinzioni. Per la Croce Rossa Italiana questo impegno trova fondamento anche nei Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e, in particolare, nei principi di Umanità e Imparzialità, nel pieno rispetto della Neutralità che caratterizza l’azione della Croce Rossa”.

Essere neutrali non significa essere indifferenti di fronte alla discriminazione. Significa essere vicini a ogni persona, tutelandone la dignità e contrastando ogni forma di esclusione, senza aderire a schieramenti politici, ideologici o di parte”.

“Anche il movimento delle Pubbliche Assistenze, attraverso i principi e i regolamenti di ANPAS, pone al centro dell’azione associativa la tutela della persona, il rispetto dei diritti e il contrasto a ogni forma di discriminazione. I valori che guidano le Pubbliche Assistenze richiamano infatti l’uguaglianza, la solidarietà, la partecipazione e il rispetto della dignità di ogni individuo, indipendentemente dalle sue condizioni personali, sociali o culturali. È in coerenza con questi principi che le nostre Associazioni intendono contribuire alla costruzione di comunità inclusive, nelle quali nessuno venga escluso o discriminato e nelle quali il volontariato rappresenti concretamente uno spazio di accoglienza, rispetto e tutela dei diritti di tutte e tutti”.

È con questo spirito che partecipiamo al Savona Pride: per riaffermare un principio che appartiene profondamente alle nostre Associazioni e al servizio che ogni giorno svolgiamo nelle nostre comunità. Auspichiamo una società nella quale nessuna persona debba essere discriminata per ciò che è o per chi ama e nella quale il rispetto della dignità e delle differenze sia patrimonio comune. Perché essere se stessi, nel rispetto degli altri, non dovrebbe mai essere un problema“, hanno concluso.

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