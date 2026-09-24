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Cambio

Provincia, Aghittino assume le funzioni di facente funzioni di presidente: “Avanti con progetti e servizi”

Passaggio di consegne nel segno della continuità

Generico settembre 2026

Savona. Il vicepresidente della Provincia di Savona, Demis Aghittino, ha assunto le funzioni di presidente facente funzioni ed ha voluto rivolgere al presidente uscente Pierangelo Olivieri un ringraziamento “per il lavoro svolto alla guida dell’Ente e per la collaborazione sviluppata nel corso degli ultimi due anni”.

“Metterò a disposizione della Provincia tutto il mio impegno, la dedizione e l’esperienza amministrativa maturata in questi cinque anni al Comune di Loano – dichiara Aghittino – affrontando questa fase con responsabilità e concretezza. Il mio compito sarà accompagnare l’Ente verso le prossime elezioni, garantendo continuità e portando avanti i progetti già avviati e quelli in itinere”.

Una fase di transizione nella quale sarà assicurata piena attenzione alle attività dell’Ente e alle esigenze del territorio, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza e senza interrompere il lavoro già programmato: “Ci sono strade, scuole, territorio e servizi che devono continuare a camminare. Ringrazio sin d’ora tutto il personale della Provincia di Savona e i colleghi consiglieri che mi accompagneranno in questo percorso, affinché il prossimo presidente possa trovare un Ente nelle migliori condizioni per proseguire il lavoro”.

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