Pronto Serie D? Noi ci siamo. Il Millesimo debutta in quarta serie, Levratto: “Siamo al livello delle altre, in casa con 500 spettatori”

La penna è ormai da mesi pronta a imprimere sulla pagina i primi segni per raccontare del Millesimo in Serie D. E inizierà a scrivere la storia alle ore 15 di domani (domenica 6 settembre) quando i giallorossi, dopo tre promozione consecutive – e sempre vincendo il campionato – sfideranno al Ciccione l’Imperia. Ma l’attesa è grande per la domenica successiva, quando la nuova tribuna coperta coi seggiolini giallorossi sarà gremita per l’esordio casalingo contro la Valenzana, e per mercoledì 16 settembre quando arriverà al Viglino, sempre ore 15, la tifoseria dell’Alessandria in occasione del turno infrasettimanale. Il presidente Eros Levratto racconta l’attesa col suo solito ottimismo, giustificato dalla crescita di un club ora leader in Val Bormida e con un settore giovanile in espansione per il quale è stato di recente siglato un accordo con la Sampdoria.

Due vittorie in Coppa Italia contro due dirette concorrenti per la salvezza (Fezzanese e Celle Varazze), come ha visto la squadra?

Ho visto solo la partita contro la Fezzanese. La scorsa settimana ero in ferie. La squadra si è adattata bene agli avversari. Pensavo di essere più indietro, invece siamo al livello delle altre. Credevo di essere nettamente al di sotto di loro, invece ce la giochiamo alla pari.

Queste preoccupazioni derivano da una non totale soddisfazione per come è andato il mercato?

Assolutamente no. Sono soddisfattissimo del mercato. Ma l’ansia c’è sempre quando si comincia un nuovo percorso. Penso che possiamo chiudere a metà classifica.

Mercato chiuso? O farete qualcosa anche a causa dell’infortunio di Villa?

Faremo ancora un paio di innesti. Usciranno due difensori (radiomercato parla di Ndiaye ndr). Prenderemo ancora un difensore e un giocatore offensivo.

Cosa mi dice dei nuovi? C’è qualcuno che l’ha colpita particolarmente?

Per me, la sorpresa più grande è stata Piacenza. Penso che sia fortissimo. Nenci non è molto conosciuto in Liguria ma è un grande difensore. Poi, dico anche Gabelli, ma lui lo conoscono tutti…

Qualche imprenditore si è proposto per entrare in società?

Abbiamo ampliato il parco sponsor, ma rimangono solo io in società con la mia azienda.

Ha sempre detto che la gioia più grande è stata creare un settore giovanile nutrito. Come si svilupperà concretamente la partnership con la Sampdoria?

Ogni mese ci sarà un incontro con il responsabile dell’Academy blucerchiata Christian Puggioni. Le nostre leve faranno allenamenti congiunti con quelle della Sampdoria e al lunedì i ragazzi del Millesimo potranno andare ad allenarsi a Genova. Oltre a questo, c’è la partecipazione ai tornei. Ma l’asse riguarda anche la prima squadra, visto che è arrivato il classe 2006 Simone Rossello, ex capitano della Primavera doriana.

La salita in Serie D ha aumentato l’appeal delle giovanili?

Sì, decisamente. Siamo riusciti ad avere pura la leva dei 2011, che l’anno scorso giocavano in una squadra mista. C’è grande adesione alle nostre giovanili.

Infine, domani c’è l’esordio ma il paese freme per il 13 settembre quando ci sarà l’esordio casalingo. Abbiamo visto la foto della tribuna, sarà tutto pronto?

Sì, per la prima in casa potremo accogliere 500 persone. Lunedì terminano i lavori alle tribune. Abbiamo avuto anche un bel riscontro per l’iniziativa della vendita dei seggiolini su cui verrà scritto il nome della famiglia o della ditta che lo ha comprato.

Un messaggio d’in bocca al lupo a mister Macchia?

Non dico niente in vista della partita di domani. Il mister è molto scaramantico…