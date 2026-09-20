Promozione, San Francesco Loano 1-1 Virtus Sanremese: in gol Turrini e Addiego su rigore

Loano. Finisce 1-1 tra San Francesco Loano e Virtus Sanremese. È un pari che ci sta. Nessuna delle due ha mai mollato.

Il primo tempo è più della Virtus. La squadra di Prunecchi parte aggressiva. Alvarez e Pellicanò chiamano subito Scalvini. Poi però la San Francesco Loano cresce. Al 23‘ Belvedere inventa per Auteri, tiro a giro e Negro salva sulla linea a portiere battuto. È l’occasione più grande. Al 37′ invece passa la Virtus. Iliasse riparte veloce a sinistra, taglia al limite per Turrini. Stop e destro forte all’incrocio. 0-1.

Nella ripresa cambia l’inerzia. La San Francesco Loano entra con un altro ritmo. Al 48′ Hamati serve Auteri in area, il 10 viene abbattuto. Rigore netto per il direttore. Dal dischetto va Addiego. Al 49′ spiazza Brizio e fa 1-1.

Da lì è una partita aperta. Il Loano spinge con Sina e Hamati. All’89’ ci vuole un miracolo di Brizio sul tiro di Hamati servito da Mehmetaj. Dall’altra parte la Virtus resta pericolosa. Gagliardi prova da fuori al 92′, Scalvini para. Prima, al 58′, aveva illuso i tifosi con un tiro finito sull’esterno della rete.

Alla fine è un punto per partire. Per la San Francesco Loano, reduce dal 2-3 col Ceriale in Coppa e ripartita da Brignoli nonostante la retrocessione, è un segnale di reazione. Per la Virtus Sanremese, che arrivava dal 2-3 al Pontelungo ad Albenga, è una base su cui costruire.

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

San Francesco Loano (49’ Addiego) 1 – 1 Virtus Sanremese (37’ Turrini)

Termina qui, 1-1 risultato finale tra due squadre che non si sono arrese fino alla fine

92’ Scalvini para su Gagliardi da fuori area

90’ Punizione dal limite per la San Francesco Loano, Colantonio calcia in porta ma Brizio ancora attento riesce ad immolarsi

89’ Miracolo di Brizio! Mehmetaj al volo serve benissimo Hamati che di prima intenzione scaraventa verso la porta, estremo difensore Sanremese che si lancia e respinge

88’ Esce Auteri entra Gasco

87’ Angolo Virtus Sanremese quando mancano pochi minuti, Crudo mette sul secondo palo e la difesa riesce a respingere

83’ Martelli per Schillaci, Camerino per Turrini e Alvarez per Ferrante

82’ Cambio entra Ferrara per Sina

79’ Occasione Loano! Sina sulla sinistra mette in mezzo per Mehmetaj che non trova di testa il contatto con il pallone

77’ Mehmetaj prova subito la magia, Di Bella crossa al centro, il numero 20 stoppa di petto e prova la rovesciata, tiro ben indirizzato ma debole

76’ Cambi anche per Brignoli esce con il numero 8 Di Lorenzo ed entra Mehmetaj

72’ Doppio cambio per gli ospiti: entrano Burdisso e Crudo ed escono Pellicanò e Miceli

66’ Buona azione del Loano che arriva in arra avversaria con fraseggio e possesso ma non riesce a concludere verso la porta di Brizio

64’ Gioco fermo a seguito dinun contrasto duro ma regolare ai danni di Pellicanò che rimane a terra e necessita dell’intervento dei sanitari

60’ Sanremese ad un passo dal 2-1 Miceli mette in mezzo ma Pellicanò non ci arriva per un soffio da pochi metri

58’ Gagliardi su punizione prova a tirare direttamente in porta, la barriera respinge e il numero 10 prova a tirare al volo, la palla termina sull’esterno della rete e crea l’illusione del gol per i tifosi sanremesi presenti allo stadio

56’ Hamati recupera benissimo un pallone sulla destra e serve Auteri al centro, l’attaccante numero 10 stoppa e tira ma la conclusione viene murata dalla difesa sanremese

53’ Sina conclude in porta da posizione defilata a destra ma il pallone termina largo sul fondo

49’ Parte Addiego dal dischetto e spiazza Brizio incrociando di sinistro, 1-1 al “Giorgio Ellena”

48’ Rigore per la San Francesco Loano! Auteri viene servito bene da Hamati, il numero 10 sposta palla e viene abbattuto, il direttore non ha dubbi e fischia

Si riparte! Possesso palla per la Virtus Sanremese che gioca palla all’indietro

Secondo tempo

Finisce qui la prima frazione, 0-1 Virtus

45’ Tiro di Miceli da molto distante che termina alto sul fondo

43’ San Francesco Loano che prova a reagire dopo lo svantaggio e arriva al tiro con Sina, conclusione da fuori area che Brizio controlla senza problemi

37’ Gol Virtus Sanremese, grande ripartenza per la squadra di Prunecchi, Iliasse sull’esterno sinistro mette un pallone tagliato al limite dell’area per Turrini che stoppa e di destro tira fortissimo all’incrocio dei pali a destra di Scalvini. 0-1 Sanremese

34’ Hamati arriva sul fondo bene e crossa sul secondo palo, Auteri in terzo tempo impatta bene ma non inquadra la porta

33’ Iliasse riparte veloce in contropiede ma Hamati si attacca la maglia e ferma tutto, ammonito il numero 7 loanese

30’ Scalvini rinvia benissimo e serve in profondità Sina che stoppa in modo meraviglioso sulla corsa e conclude verso la porta difesa da Brizio, tiro potente ma poco preciso che finisce sull’esterno della rete

29’ Gagliardi prova la conclusione da sinistra ma il pallone non prende il giro giusto e termina larga sul fondo

28’ Alvarez segna per la Virtus Sanremese ma si trovava in posizione irregolare nel momento dell’ultimo passaggio, partita andora ferma sul punteggio di 0-0

24’ Corner San Francesco Loano battuto bene in mezzo, Colantonio stacca di testa ma non inquadra la porta avversaria

23’ Loano ad un passo dal vantaggio! Belvedere se ne va a destra e con una palla illuminante libera Auteri, il numero 10 rientra e tira a giro di destro, Negro salva sulla linea a portiere battuto

20’ San Francesco Loano che rischia tantissimo su rinvio corto dal fondo, la Virtus recupera subito palla in area loanese ma non riesce a concludere, brivido per Brignoli e la sua squadra

14’ Autogol della Virtus Sanremese sugli sviluppi di un calcio di punizione da destra, l’assistente però alza la bandierina poco prima che la sfera si insacchi, gioco fermo e risultato fermo sullo 0-0

13’ Partita che si accende improvvisamente, Hamati steso in area per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty

11’ Siriu dalla distanza prova a concludere in porta ma il tiro termina largo

10’ Virtus Sanremese vicinissima al vantaggio con Alvarez, il numero 9 viene servito bene da sinistra da Turrini ma non riesce ad inquadrare la porta al volo

8’ Contropiede in superiorità numerica per la Virts Sanremese, Pellicanò sbaglia l’ultimo passaggio per mandare in porta Miceli

6’ Imbucata pericolosa della Virtus, difesa loanese incerta si lascia sorprendere e Scalvini deve metterci i guanti sul tentativo ravvicinato di Pellicanò

4’ Sina recupera palla al limite e tira forte verso la porta, conclusione potente ma poco precisa, Brizio in tuffo respinge

2’ Virtus Sanremese che parte aggressiva e arriva alla conclusione con Alvarez, tiro sporcato dalla difesa facile per Scalvini

Si parte! Primo possesso per la squadra di casa che gioca la palla subito in avanti

Primo tempo

Formazioni:

San Francesco Loano: 1 Scalvini, 2 Siriu, 3 Di Bella, 4 Oxhallari, 5 Colantonio, 6 Addiego, 7 Hamati, 8 Di Lorenzo, 9 Sina, 10 Auteri, 11 Belvedere. A disposizione: 12 Metani, 13 Andreetto, 14 Arzarello, 15 D’Aiuto, 16 Gasco, 17 Fiorenti, 18 Raso, 19 Ferrara, 20 Mehmetaj. Allenatore: Brignoli Davide

Virtus Sanremese: 1 Brizio, 2 Martelli, 3 Iliasse, 4 Bregliano, 5 Pallanca, 6 Negro, 7 Turrini, 8 Miceli, 9 Alvarez, 10 Gagliardi, 11 Pellicanò. A disposizione: 12 Iachi, 13 Crudo, 14 Castaldo, 15 Virga, 16 Ferrante, 17 Gonella, 18 Camerino, 19 Burdisso, 20 Schillaci. Allenatore: Prunecchi Marco

Arbitra Tameo Guglielmo da Albenga coadiuvato da Pollero Pietro (Savona) e Romeo Fulvio (Savona)

Loano. Si parte. Prima di Promozione al “Giorgio Ellena”. Di fronte la San Francesco Loano e la Virtus Sanremese. Subito punti pesanti in palio.

La San Francesco Loano arriva dal ko interno in Coppa Italia. Il Ceriale di Marco Mambrin ha vinto 2-3. Una gara che ha lasciato qualche rimpianto. In estate però il club ha confermato Davide Brignoli. Nonostante la retrocessione dall’Eccellenza, si riparte da lui. Un segnale di continuità.

Dall’altra parte c’è la Virtus Sanremese. Arriva con fiducia. Nell’ultimo turno di Coppa ha vinto 2-3 in trasferta ad Albenga contro il Pontelungo. Un risultato che dà morale per l’esordio.