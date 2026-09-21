Promozione, la San Francesco Loano parte con un pari, Brignoli: “Giudizio più che positivo, prestazione gagliarda”

Loano. Un punto per iniziare. La San Francesco Loano pareggia 1-1 contro la Virtus Sanremese. Turrini sblocca al 37′, Addiego risponde su rigore al 49′. A fine gara parla mister Davide Brignoli.

Sul giudizio generale dopo il pareggio contro la Sanremese: “Giudizio più che positivo. Abbiamo tenuto testa a una squadra indicata da tutti come possibile vincitrice del campionato. Sono contento. Abbiamo tirato fuori una prestazione gagliarda, un’ottima prestazione. Abbiamo giocato la palla quando bisognava giocarla. Non abbiamo rischiato più di tanto. Qualche ripartenza l’abbiamo concessa, ma è giusto se giochi per vincere. Dobbiamo trovare l’amalgama generale, abbiamo cambiato tanto. Però il giudizio è più che positivo”.

Sui punti positivi e su cosa migliorare in vista della prossima: “I punti positivi sono sotto gli occhi di tutti. La voglia di vincere fino al 92′. Al 90′ abbiamo avuto un’occasione con Hamati. La determinazione. Non ci siamo fatti intimorire. I punti negativi li tengo per me, ne parlo con la squadra”.

Infine sulla grinta che trasmette dalla panchina e sulla mentalità che vuole dare al gruppo: “Io vivo le partite in modo sanguigno. Sono fatto così, anche quando giocavo. Odio perdere. Per me anche a cirulla o a briscola devo vincere. Cerco di trasmettere questa mentalità ai ragazzi. I giovani sono cambiati rispetto a qualche anno fa. Quello che cerco di insegnare è non mollare mai. Gli obiettivi si raggiungono solo con una forza di volontà che nasce dentro. Sono grintoso e mi piace vincere. Accetto il pareggio, però sono pignolo. Dobbiamo trovare la chiave per vincere le partite. La grinta oggi c’è stata. I ragazzi hanno capito cosa voglio da loro“.