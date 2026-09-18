Promozione del territorio, a Varazze nasce il Consorzio Riviera del Beigua-Outdoor Paradise

Varazze. Aria aperta. Paesaggio e natura. Presentato ieri sera il Consorzio Riviera del Beigua-Outdoor Paradise.

Ne parla a IVG il sindaco, Luigi Pierfederici. “Portiamo avanti quello che è uno dei cardini del turismo della nostra città, ma non solo. Anche di tutto il territorio perché il Consorzio rappresenta un progetto ampio. Come amministrazione siamo molto orgogliosi del suo avvio”.

Si tratta di “un progetto che riguarda le attività all’aperto mettendo in atto una serie di iniziative e strumenti che ne possano consentire lo sviluppo come – sottolinea il sindaco – lo quello della viabilità da Varazze verso Sassello e Piampaludo. Un progetto che sarà motore trainante anche per i Comuni vicini: uno sviluppo congiunto del turismo grazie al lavoro delle Pubbliche Amministrazioni”.

Il Consorzio nasce dalla volontà di fare rete tra associazioni, imprese, operatori locali e istituzioni, mettendo a sistema le risorse di un territorio in grado di unite la costa all’entroterra. Promuovere e rendere fruibile il territorio del Parco del Beigua e della sua Riviera. Ieri sera la presentazione ai cittadini.