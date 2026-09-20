Promozione, Baia Alassio e Albingaunia si spartiscono un punto a testa: termina 2-2

BAIA ALASSIO (18′, 46′ Castagna) 2 – 2 (37′, 54′ Rimondo) ALBINGAUNIA

94′ Plando vicino al gol del vantaggio, altro rischio per la Baia! Termina qua su questo angolo, un punto a testa per Albingaunia e Baia Alassio.

90′ Assegnati quattro minuti di recupero.

89′ Diallo attende e crossa sul secondo dove Marquez non arriva per un soffio! Albingaunia vicina al vantaggio, brivido per le vespe.

86′ Punizione anche per la Baia Alassio, Castagna tira però ampiamente fuori dai pali. Poi è il momento della sostituzione, esce proprio lui per fare spazio a Mallarino.

84′ Punizione per l’Albinguania, Marquez mette dentro ma trova solamente i guantoni di Vinci.

81′ Cambio Albingaunia, dentro Rocca per Piu. Partita molto accesa in questo momento ma senza momenti salienti da segnalare, meglio l’Albinguania fin qua in questo secondo tempo. La Baia, oltre all’azione del gol e qualche scalpito di Faedo, non è riuscita a rendersi pericolosa.

74′ Cambio obbligato per Cocco, esce Rimondo tra gli applausi dei suoi sostenitori, entra Dagnino.

72′ Cocco prova il cambio in attacco, fuori Lodovici per Bianco.

70′ Ammonito Lodovici per un fallo a centrocampo. Sul pallone Garibbo che, da posizione centrale, anche se distante potrebbe cercare di inquadrare la porta. Pallone invece messo dentro, dopo il rimpallo Castello prova al volo ma il pallone esce di pochissimo.

65′ Altro cambio per Sardo, fuori Sacco per Trevisano.

63′ Cambio per Cocco, fuori Greco per Plando.

62′ Qualche scaramuccia in campo dopo l’angolo, ammonito Castello.

59′ Errore in disimpegno della Baia Alassio che favorisce Lodovici, parte palla al piede e serve Piu che, da posizione defilata, serve sul secondo palo. Diallo tiene palla, poi ottiene la rimessa dove nasce un cross per Piu che sbaglia tutto da davanti la porta! Errore da matita rossa, si dispera l’attaccante. Cambio anche per l’Albingaunia, fuori Massa per Prina.

57′ Cambio per Sardo, fuori Beluffi per Castello.

54′ Rigore per l’Albingaunia! Diallo viene steso al limite e prima l’arbitro assegna la punizione, poi il guardalinee ravvisa il contatto in area e assegna il penalty. Sul dischetto va Rimondo, calcia lui! Forte sulla destra, Vinci indovina l’angolo ma non può arrivare. Pareggiata la sfida, un’altra doppietta in questa partita.

51′ Ammonito Vinci per un fallo di reazione su Diallo a centrocampo.

46′ Corner per la Baia, pallone dentro deviato da Cerruti con i pugni, la parabola però va verso il secondo palo dove c’è Castagna! Doppietta di Castagna che ritrova così il vantaggio! Errore da matita rossa però per Cerruti che esce praticamente su un suo giocatore regalando una sfera potenzialmente pericolosa, come si è dimostrato.

45′ Si riprende! Pallone lungo giocato dalla Baia Alassio verso la trequarti, pallone toccato in rimessa da Fazio. L’Albingaunia si sistema con gli stessi undici, Sardo cambia Messaoud per Vinci.

Secondo tempo

48′ Termina qua il primo tempo, totale parità in campo in questi primi 45 minuti.

45′ Sono stati assegnati tre minuti di recupero, arrivati proprio su un doppio corner a favore della Baia, entrambi neutralizzati dall’Albingaunia.

39′ Ancora l’Albinguania, questa volta con Diallo che prova il diagonale verso la porta: pallone a lato di qualche metro.

37′ Diallo recupera il pallone, è praticamente un due contro due davanti all’area della Baia. Il laterale serve Rimondo che stoppa, attende la pressione e cambia passo, poi calcia! Pallone a fil di palo, sul secondo, dove non può arrivare Vinci! La pareggia il giocatore più informa per gli ingauni in questa partita.

35′ Diallo e Rimondo lavorano il pallone e tengono botta su Faedo e Garibbo. Poi, sempre Rimondo serve Marquez che tenta dalla distanza, pallone a lato di pochissimo.

34′ Cassini prova la conclusione dalla distanza, non c’era nessun’altra opzione possibile visto che tutti erano schierati dopo il corner: pallone alto.

30′ Messaoud vicino al gol del doppio vantaggio! Angolo, un giocatore della Baia prova la volè che si trasforma in un assist, tiro da pochi passi debole e centrale, blocca Cerruti.

28′ Partita molto più combattuta e in assoluta parità a differenza di inizio partita. La Baia Alassio si è mostrata in avanti già in diverse occasioni, l’Albingaunia sta cercando di trovare il gol del pareggio senza successo per adesso.

21′ L’Albinguania si divora un’altra grande occasione, questa volta con Lodovici! Abbaglio difensivo su un cross dentro di Marquez, il centrale della Baia si aspettava la presa del portiere invece spunta Lodovici che non colpisce subito bene di testa, poi tenta una specie di rovesciata che termina fuori di pochissimo.

18′ Garibbo pesca dentro Cassata, ottimo passaggio praticamente l’ex Albingaunia è da solo ma cerca dentro Castagna! È in vantaggio la Baia Alassio! Aveva preso coraggio la formazione di Sardo in questi ultimi minuti, ora sblocca addirittura la sfida con un tap in facilissimo che non poteva sbagliare.

10′ Corner per la Baia Alassio, dopo il rimpallo il pallone arriva verso Garibbo che cerca il secondo palo dove c’è Castagna che prende palo! Palo clamoroso di Castagna con praticamente il pallone dentro alla porta! Rischio pericolosissimo per la formazione di Cocco che sarebbe potuta andare sotto nel risultato proprio nel suo momento migliore. Dopo, riparte Diallo ma viene bloccato fallosamente da Messaoud, ammonito.

9′ Ammonito Greco per una entrata su Faedo, punizione dalla trequarti, sul pallone Garibbo. Pallone dentro, Messaoud mette in angolo.

6′ Ancora Rimando al limite dell’area, fa fuori Garibbo e serve Marquez che, da solo, prova a calciare. Altro corner per l’Albingaunia, il pallone arriva nel cuore dell’area dove spunta Lodovici che incorna, pallone alto di pochissimo! Altro squillo bianconero.

5′ Per adesso solamente Albingaunia, già diverse occasioni create da Rimondo

2′ L’Albingaunia di Cocco si posizione in campo con un 4-2-3-1 con Greco e Beron centrali, Marquez e Cassini davanti alla difesa, Rimondo a supporto di Piu con Lodovici e Diallo esterni. La Baia Alassio si sistema con il 4-4-2, Castagna e l’ex Cassata punte, il centrocampo è sostenuto da Garibbo e Beluffi.

1′ Si inizia! Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mazzola, leggenda dell’Inter mancato nella giornata di ieri. Parte subito forte l’Albingaunia, palla lunga verso Diallo che non riesce ad agganciare, Messaoud mette dietro verso Vinci che blocca. Recupera subito la squadra di Cocco, corner sul secondo palo dove né Piu né Diallo riescono a toccare la palla. Grande inizio per la formazione albenganese.

Primo tempo

Le formazioni:

Baia Alassio: 1 Vinci A, 16 Parodi, 4 Lufi, 8 Garibbo, 25 Messaoud, 13 Ferraro, 19 Sacco, 5 Beluffi, 32 Castagna, 14 Faedo, 9 Cassata. A disposizione: 12 Testi, 3 Sufali, 2 Vinci S, 10 Castello, 18 Allais, 23 Mallarino, 20 Melegazzi, 7 Trevisano, 45 Lanteri. Allenatore: Sardo.

Albingaunia: 1 Cerruti, 2 Massa, 3 Fazio, 4 Cassini, 5 Greco, 6 Beron, 7 Diallo, 8 Marquez, 9 Lodovici, 10 Rimondo, 11 Piu. A disposizione: 12 Manti, 13 Iberti, 14 Dagnino, 15 Plando, 16 Prina, 17 Savona, 18 Rocca, 19 Oddone, 20 Bianco. Allenatore: Cocco.

Arbitro dell’incontro il signor Falamischia di Savona, coadiuvato da Hasa e Salvestrini di Albenga.

Alassio. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati per commentare assieme la prima giornata di Promozione. Subito un derby, l’Albingaunia ritrova la categoria e dovrà confrontarsi con la Baia Alassio. In campo diversi ex, tra cui Cassata e Garibbo che oggi vestono giallonero, dall’altra parte Di Mari che è ancora ai box dopo un colpo preso contro la Sanremese. Tribune gremite per questo primo impegno e tanta curiosità per vedere come approccerà la partita la squadra di Cocco, quasi del tutto rinnovata dopo il salto inaspettato di categoria. La Baia Alassio arriva invece con molto fiducia a questo incontro dopo la vittoria per 4-1 in coppa contro il Ventimiglia. I banchi di prova del calcio d’agosto sono terminati, ora inizia la competizione vera.