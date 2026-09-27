Promozione, pari per 1-1 tra Albingaunia e San Cipriano: il tabellino si decide tutto nel primo tempo

Albenga. Termina in pareggio la sfida tra Albingaunia e San Cipriano, entrambe con lo stesso punteggio in classifica al termine dei novanta minuti. In campo un’Albingaunia più gagliarda rispetto alla partita con la Baia Alassio, davanti ai suoi tifosi i bianconeri hanno dimostrato tutta la propria qualità nel palleggio. Fase di possesso con il 3-4-3 che si chiudeva in una morsa da 4-4-2 in fase difensiva, il San Cipriano ha comunque retto molto bene lo strapotere offensivo ingauno, andando a dare sempre pressione soprattutto a centrocampo. La grande recriminazione odierna sta nel subire gol su una splendida punizione di Aprile e non vedersi segnata la rete regolare di Dagnino che, probabilmente, avrebbe portato tre punti ai bianconeri.

La cronaca della partita

ALBINGAUNIA (16′ Piu) 1 – 1 (33′ Aprile) SAN CIPRIANO

97′ Termina qua la partita, pareggio tra Albingaunia e San Cipriano.

93′ Espulso Njie per proteste probabilmente. Momenti concitati ora al Riva con entrambe le squadre molto arrabbiati verso la terna arbitrale.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

89′ Punizione dal limite, Rimondo al posto di calciare sceglie una specie di scavetto a scavalcare la barriera per Beron. Colpisce il difensore ma prolunga in rimessa dal fondo.

87′ Ammonito Plando per un fallo duro a centrocampo su Messina. In questo momento l’Albingaunia sta spingendo molto di più rispetto al San Cipriano, rischiando più volte di trovare il gol vittoria.

84′ Clamoroso! L’Albingaunia segna con Dagnino che sembrava ampiamente prima della linea dei difensori ma, il direttore di linea, ravvisa il fuorigioco. Si rimane sull’1-1 con qualche recriminazione anche per questa scelta.

81′ Altro valzer di cambi. Rocca prende il posto di Piu nell’Albingaunia, i genovesi inseriscono Traverso per Ferrante.

79′ Prima ammonizione della partita, a rimediarla Pelosi. Non si capisce se per il fallo su Rimondo, non da giallo secondo il metro di giudizio utilizzato dal direttore di gara, o se per proteste.

76′ Un altro doppio cambio, sempre uno per lato. Cocco inserisce Dagnino per Marquez. Il San Cipriano rileva Prandi per Iaropoli.

70′ Altro cambio per il San Cipriano, dentro Vicini per Comotto.

68′ Un cambio per lato. Il terzo per Cocco è Iberti per Prina. I genovesi operano invece il primo cambio inserendo in campo Verani per Villa.

66′ Da una possibile azione del San Cipriano esce una azione pericolosa dell’Albingaunia con Diallo. Super scatto fulmineo dei suoi, poi la conclusione non è degna di nota.

59′ Altro cambio per Cocco, fuori Lodovici per Bianco. Cocco chiede al neoentrato di utilizzare tanto lo spazio, in abbondanza verso il suo lato di campo per un giocatore tecnico come lui. Detto fatto, subito a sfruttare l’ampiezza, Cassini lo serve e Bianco va subito al tiro. Conclusione sul primo palo bloccata da Cerruti.

54′ Primo cambio della partita, fuori Greco per Plando al centro della difesa.

49′ Occasione clamorosa per il San Cipriano! Praticamente da qualche centimetro da Cerruti e dalla linea di porta, la conclusione di un giocatore uscito dal mucchio del San Cipriano non entra in porta! Una serie di rimpalli su tre, quattro giocatori, poi il pallone si impenna ed esce fuori. Sospiro di sollievo per la panchina bianconera.

47′ Marquez prende palla a centrocampo e tenta la conclusione dalla distanza, conclusione facile e centrale.

45′ Si riprende con una punizione a favore del San Cipriano dalla parte destra dell’area, quasi a metà tra bandierina e limite dell’area. Pallone sul secondo palo, occhio a Burdo che colpisce ma lancia sopra la traversa.

Secondo tempo

47′ Termina qua il primo tempo, pareggio nel risultato e anche in campo visti i momenti alterni di ambe due le squadre.

45′ Assegnati due minuti di recupero.

43′ Punizione per l’Albinguania dal limite dell’area dopo un fallo su Rimondo. Piu alla battuta, la conclusione sbatte contro la barriera e poi Marquez non riesce a ribadirla a nessun compagno.

41′ Altra azione dell’Albingaunia che sembra essere tornata a giocare, soprattutto grazie ai tempi di gioco di Cassini in questo momento. Altro lancio verso il solito Diallo che questa volta viene pescato, dentro il pallone per Piu che non controlla bene e, per poco, non deposita dentro la doppietta personale.

39′ Lodovici dal limite tenta la conclusione. Chiamava il pallone Piu che sarebbe arrivato in uno contro uno con Balbi, ma il laterale non era riuscito a servirlo.

37′ L’Albingaunia ci prova con Diallo dopo un piccolo assedio davanti alla propria area di rigore. In questo momento sembra un’altra squadra rispetto ad inizio partita, Tovani deve aver toccato i tasti giusti tatticamente nel cooling break. Diallo riacciuffa un pallone poco prima che uscisse dalla rimessa laterale, poi dentro non trova nessun compagno.

33′ Punizione sulla trequarti per il San Cipriano che ha fatto infuriare ancora Cocco, per lui non era fallo. Sul pallone Aprile, sgancia il siluro! Un gol fantastico del San Cipriano che ora sembra essere decisamente più in partita rispetto all’Albingaunia. Doccia gelata qua per i bianconeri.

30′ Doppio corner per il San Cipriano. Il primo viene mandato verso l’altra bandierina da Greco. Il secondo permette ai genovesi di poter cercare il gol del pareggio con Prandi che rientra ma non riesce a sfondare.

29′ Altro rischio per l’Albingaunia! Rimpallo favorevole al San Cipriano, Cerruti intuisce il pericolo ed esce sul pallone, poi capisce che non può più arrivarci e si ferma al limite dell’area. Conclusione di Ferrante, qua arriva l’intervento di Beron che neutralizza la conclusione rasoterra. Leggero calo di tensione per i bianconeri, non così pimpanti come prima del cooling break.

25′ Il San Cipriano si fa rivedere dalle parti della porta. L’unico pericoloso in avanti, per ora, è stato Prandi che, con i suoi strappi fulminei, è riuscito a mettere in leggera difficoltà la difesa. Qua, dopo un errore in difesa di disimpegno su una palla alta, rischia qualcosa l’Albingaunia. Arriva però Pelosi a far rifiatare i bianconeri, brutta conclusione dal limite che esce fuori di qualche metro che sancisce l’inizio del cooling break. Temperature elevate qua oggi al Riva.

22′ Altra azione pericolosa dell’Albingaunia con Rimondo che sfugge alla marcature palla al piede e serve un filtrante illuminante tra le linee in cerca di Diallo. Non si capisce il laterale con Piu, il secondo è in fuorigioco ma comunque anticipa il suo stesso compagno di squadra. L’arbitro ravvisa il fuorigioco, si dispera in panchina Cocco.

19′ Non smette il gioco dell’Albingaunia, anche sotto qualche recriminazione della panchina ingauna che chiede spiegazioni per un mancato fischio su un tocco di mano. Rapido colloquio tra il direttore di gara e Cocco, si riprende a giocare.

16′ Punizione dal limite spostato sulla destra, Marquez cerca una palla bassa per farla passare sotto la barriera, rimpallo e corner. Ancora lui, pallone che va verso il secondo palo dove arriva Piu! Esplode il Riva all’unisono con la sua incornata! Precisa e diretta sul primo palo, Balbi non ci arriva per un pelo. In vantaggio l’Albingaunia.

12′ Interessante la tattica utilizzata da Cocco in questo frangente per costruire dal basso. Quando ha palla il centrale, Prina taglia dentro al campo con una specie di movimento ad uncino, posizionandosi in una zona del campo dove solitamente non c’è nessuno. Prendendo palla, attira la pressione e lascia lo spazio per Rimondo o Marquez in modo che possano calciare lungo o su Diallo o su Lodovici. Con questo metodo, per adesso l’Albingaunia sta costruendo nettamente di più rispetto ai genovesi.

10′ Altro corner conquistato dalla squadra di Cocco, questa volta grazie alla conclusione rimpallato di Cassini. È uno schema, raccoglie indisturbato Rimondo dal limite che sgancia una botta fortissima sotto al sette. Cosa ha preso Balbi! Si è immolato qua il portiere del San Cipriano, una smanacciata da 10 in pagella.

6′ Altra costruzione dell’Albingaunia. Azione che parte a centrocampo dai piedi di Diallo, all’indietro si crea una manovra da tiki taka di stampo guardioliano. Rimondo per Lodovici, Piu scarica e poi calcia Lodovici. Ottima parata di Balbi, al limite per spezzare l’azione tenta la conclusione Marquez che spara altissimo.

5′ Occhio al San Cirpriano! Sfonda sulla destra con Comotto, preso il fondo cerca dentro un compagno e trova proprio Ferrante che però spara altissimo da pochissimi passi. Questa per ora l’azione più nitida della partita.

2′ Subito propositiva l’Albingaunia. Lancio lungo verso l’area per Diallo che stoppa perfettamente e mette giù, poi lo stesso giocatore prova a pescare dentro Piu, una maglia azzurra devia in corner. Nulla di fatto per ora, la squadra di Cocco dimostra un’altra volta come riesca ad essere subito pungente all’avvio di partita.

1′ Si inizia con un leggero ritardo, primo pallone per i bianconeri. Subito alla ricerca di Rimondo, ottima risposta della difesa genovese che però restituisce in difesa.

Primo tempo

Le formazioni:

Albingaunia: 1 Cerruti, 2 Prina, 3 Fazio, 4 Cassini, 5 Greco, 6 Baron, 7 Diallo, 8 Marquez, 9 Lodovici, 10 Rimondo, 11 Piu. A disposizione: 12 Manti, 13 Iberti, 14 Dagnino, 15 Plando, 16 Massa, 17 Savona, 18 Rocca, 19 Oddone, 20 Bianco. Allenatore: Cocco.

San Cipriano: 1 Balbi, 2 Villa, 3 Oliva, 4 Burdo, 5 Pelosi, 6 Aprile, 7 Comotto, 8 Njie, 9 Ferrante, 10 Messina, 11 Prandi. A disposizione: 12 Piccardo, 13 Del Fiore, 14 Gjashi, 15 Iaropoli, 16 Podesta, 17 Traverso, 18 Verani, 19 Vicini, 20 Montecucco. Allenatore: Tovani.

Arbitro dell’incontro il signor Filippi di Savona, coadiuvato da Tagliero e Romeo di Savona.

Albenga. L’Albingaunia torna al Riva per la prima volta dopo aver ritrovato la Promozione. Con un Riva gremito con il pubblico delle grandi occasioni, la sfida contro il San Cipriano potrebbe essere un match molto interessante per capire, ancora di più, il livello di questa categoria, quest’anno particolarmente ostica. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio: la squadra di Cocco contro la Baia Alassio, i genovesi contro la Praese, una delle squadre migliori della scorsa stagione.

Sulla carta si prospetta una sfida equilibrata, si vedrà se l’Albingaunia sfrutterà a pieno l’energia del dodicesimo uomo, riaperta oggi la gradinata sud chiusa per tutto lo scorso anno, o se il San Cipriano mostrerà tutto il suo carattere.