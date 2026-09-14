Primo giorno di scuola, ripartono le attività dedicate del Consiglio Regionale

Liguria. “Buon primo giorno di scuola a nome dell’assemblea legislativa della Liguria a tutte le studentesse e gli studenti che oggi fanno ritorno – o approdano per la prima volta – in classe per affrontare il nuovo anno. A loro, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale del mondo della scuola va il nostro più caloroso augurio”. Così il presidente del consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari ha salutato i 160mila studenti liguri che stamattina sono entrati in aula per cominciare il nuovo anno scolastico 2026/27.

Balleari ha ricordato la vicinanza del consiglio al mondo della scuola: “Anche quest’anno il consiglio regionale della Liguria apre le porte dell’aula agli studenti per seguire da vicino i lavori dell’Assemblea e comprendere l’iter delle decisioni pubbliche. L’obiettivo è mostrare concretamente come si svolge il dibattito pubblico, come si vota una legge e come funziona il lavoro istituzionale quotidiano”.

Non solo: insieme alle visite, ripartono anche le altre iniziative istituzionali dell’Ente per le nuove generazioni. Sono stati infatti approvati dall’Ufficio di Presidenza i tre bandi dei concorsi regionali “Diventiamo cittadini europei: Trenta giovani al Parlamento europeo”, “27 gennaio: Giorno della Memoria” e “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”. I tre concorsi, rivolti agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sono pensati per offrire ai ragazzi strumenti concreti di analisi storica e approfondimento civico e prevedono visite di studio nei luoghi più significativi collegati ai temi.

Bandi e informazioni qui.

Sempre oggi, in occasione della prima giornata di lezioni, il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla scuola Simona Ferro porterà il saluto dell’amministrazione regionale con una visita all’Istituto Comprensivo Oregina, al Liceo Statale Pertini e all’Istituto Paritario Maria Ausiliatrice.

“L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre un momento importante, non soltanto per gli studenti ma per l’intera comunità – dichiara Simona Ferro -. Oggi vogliamo essere al fianco di bambini, ragazzi, famiglie, docenti e di tutto il personale che ogni giorno rende possibile il percorso educativo e formativo delle nuove generazioni. A tutti gli allievi rivolgo il mio più sincero ‘in bocca al lupo’: che sia un anno ricco di occasioni per imparare, crescere, confrontarsi e costruire nuove esperienze”.

“Per chi entra per la prima volta in una nuova scuola – prosegue Ferro – comincia una fase del tutto nuova, mentre per chi ritrova compagni e insegnanti dopo la pausa estiva si rinnova un percorso già avviato. In entrambi i casi, la scuola è uno spazio fondamentale di crescita personale e collettiva. Regione Liguria intende continuare a fare la propria parte, ascoltando le esigenze del mondo scolastico e lavorando insieme a famiglie, insegnanti e istituzioni per rafforzare una scuola sempre più inclusiva, qualificata e capace di rispondere alle necessità dei territori”.

“La qualità dell’istruzione passa anche dalla capacità di creare una rete solida tra tutte le componenti della comunità scolastica. È attraverso il dialogo e la collaborazione – conclude l’assessore – che possiamo accompagnare al meglio i nostri ragazzi e garantire loro le condizioni più favorevoli per affrontare il presente e prepararsi al futuro”.