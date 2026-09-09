Prima Categoria, l’Altarese rinforza l’attacco con Elvis Metalla

L’Altarese rinforza il proprio reparto offensivo con un innesto di grande esperienza: Elvis Metalla.

Centravanti esperto, Metalla vanta un importante passato tra Eccellenza e Promozione ed è stato protagonista del “doblete” di Prima Categoria con il Millesimo.

Il club giallorosso: “Siamo molto contenti che Elvis abbia deciso di sposare il nostro progetto. Porta con sé un bagaglio di esperienza enorme, maturato sui campi del calcio ligure, e siamo sicuri che potrà dare un contributo importante alla squadra”.