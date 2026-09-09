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Mercato

Prima Categoria, l’Altarese rinforza l’attacco con Elvis Metalla

Innesto di peso nel reparto offensivo della squadra di mister Ermanno Frumento

Generico settembre 2026

L’Altarese rinforza il proprio reparto offensivo con un innesto di grande esperienza: Elvis Metalla.

Centravanti esperto, Metalla vanta un importante passato tra Eccellenza e Promozione ed è stato protagonista del “doblete” di Prima Categoria con il Millesimo.

Il club giallorosso: “Siamo molto contenti che Elvis abbia deciso di sposare il nostro progetto. Porta con sé un bagaglio di esperienza enorme, maturato sui campi del calcio ligure, e siamo sicuri che potrà dare un contributo importante alla squadra”.

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