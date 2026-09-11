Prima Categoria 26/27: i calendari dei gironi delle squadre savonesi

Pubblicati questo pomeriggio i calendari del campionato di Prima Categoria. Le formazioni savonesi sono state inserite, come di consueto, nel Girone A e nel Girone B. Di seguito i calendari.
PRIMA CATEGORIA LIGURIA GIRONE A
1ª Giornata (27 Set. 2026 – 24 Gen. 2027)
- CAMPOROSSO – VELOCE 1910
- CISANO – ARGENTINA ARMA
- GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966
- NOLESE R.G. 1946 2001 – CENGIO
- OSPEDALETTI CALCIO – VALLECROSIA ACADEMY
- QUILIANO&VALLEGGIA – ONEGLIA CALCIO
- SPERANZA 1912 F.C. – DEGO CALCIO
- VILLANOVESE A.S.D. – ALTARESE 1929
2ª Giornata (04 Ott. 2026 – 31 Gen. 2027)
- ALTARESE 1929 – CISANO
- ANDORA 1966 – VILLANOVESE A.S.D.
- ARGENTINA ARMA – OSPEDALETTI CALCIO
- CENGIO – CAMPOROSSO
- DEGO CALCIO – QUILIANO&VALLEGGIA
- ONEGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
- VALLECROSIA ACADEMY – NOLESE R.G. 1946 2001
- VELOCE 1910 – SPERANZA 1912 F.C.
3ª Giornata (11 Ott. 2026 – 07 Feb. 2027)
- ANDORA 1966 – ALTARESE 1929
- CAMPOROSSO – QUILIANO&VALLEGGIA
- CISANO – CENGIO
- GOLFO DIANESE 1923 – ARGENTINA ARMA
- NOLESE R.G. 1946 2001 – DEGO CALCIO
- OSPEDALETTI CALCIO – VELOCE 1910
- SPERANZA 1912 F.C. – ONEGLIA CALCIO
- VILLANOVESE A.S.D. – VALLECROSIA ACADEMY
4ª Giornata (18 Ott. 2026 – 14 Feb. 2027)
- ALTARESE 1929 – GOLFO DIANESE 1923
- ARGENTINA ARMA – VILLANOVESE A.S.D.
- CENGIO – OSPEDALETTI CALCIO
- DEGO CALCIO – CAMPOROSSO
- ONEGLIA CALCIO – ANDORA 1966
- QUILIANO&VALLEGGIA – SPERANZA 1912 F.C.
- VALLECROSIA ACADEMY – CISANO
- VELOCE 1910 – NOLESE R.G. 1946 2001
5ª Giornata (25 Ott. 2026 – 21 Feb. 2027)
- ALTARESE 1929 – ARGENTINA ARMA
- ANDORA 1966 – VALLECROSIA ACADEMY
- CAMPOROSSO – ONEGLIA CALCIO
- CISANO – DEGO CALCIO
- GOLFO DIANESE 1923 – CENGIO
- NOLESE R.G. 1946 2001 – SPERANZA 1912 F.C.
- OSPEDALETTI CALCIO – QUILIANO&VALLEGGIA
- VILLANOVESE A.S.D. – VELOCE 1910
6ª Giornata (01 Nov. 2026 – 28 Feb. 2027)
- ARGENTINA ARMA – ANDORA 1966
- CENGIO – VILLANOVESE A.S.D.
- DEGO CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO
- ONEGLIA CALCIO – ALTARESE 1929
- QUILIANO&VALLEGGIA – NOLESE R.G. 1946 2001
- SPERANZA 1912 F.C. – CAMPOROSSO
- VALLECROSIA ACADEMY – GOLFO DIANESE 1923
- VELOCE 1910 – CISANO
7ª Giornata (08 Nov. 2026 – 07 Mar. 2027)
- ALTARESE 1929 – CENGIO
- ANDORA 1966 – VELOCE 1910
- ARGENTINA ARMA – VALLECROSIA ACADEMY
- CISANO – SPERANZA 1912 F.C.
- GOLFO DIANESE 1923 – DEGO CALCIO
- NOLESE R.G. 1946 2001 – ONEGLIA CALCIO
- OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
- VILLANOVESE A.S.D. – QUILIANO&VALLEGGIA
8ª Giornata (15 Nov. 2026 – 14 Mar. 2027)
- CAMPOROSSO – NOLESE R.G. 1946 2001
- CENGIO – ANDORA 1966
- DEGO CALCIO – VILLANOVESE A.S.D.
- ONEGLIA CALCIO – ARGENTINA ARMA
- QUILIANO&VALLEGGIA – CISANO
- SPERANZA 1912 F.C. – OSPEDALETTI CALCIO
- VALLECROSIA ACADEMY – ALTARESE 1929
- VELOCE 1910 – GOLFO DIANESE 1923
9ª Giornata (22 Nov. 2026 – 21 Mar. 2027)
- ALTARESE 1929 – DEGO CALCIO
- ANDORA 1966 – QUILIANO&VALLEGGIA
- ARGENTINA ARMA – VELOCE 1910
- CISANO – NOLESE R.G. 1946 2001
- GOLFO DIANESE 1923 – SPERANZA 1912 F.C.
- OSPEDALETTI CALCIO – ONEGLIA CALCIO
- VALLECROSIA ACADEMY – CENGIO
- VILLANOVESE A.S.D. – CAMPOROSSO
10ª Giornata (29 Nov. 2026 – 04 Apr. 2027)
- CAMPOROSSO – CISANO
- CENGIO – ARGENTINA ARMA
- DEGO CALCIO – ANDORA 1966
- NOLESE R.G. 1946 2001 – OSPEDALETTI CALCIO
- ONEGLIA CALCIO – VALLECROSIA ACADEMY
- QUILIANO&VALLEGGIA – GOLFO DIANESE 1923
- SPERANZA 1912 F.C. – VILLANOVESE A.S.D.
- VELOCE 1910 – ALTARESE 1929
11ª Giornata (06 Dic. 2026 – 11 Apr. 2027)
- ALTARESE 1929 – SPERANZA 1912 F.C.
- ANDORA 1966 – CAMPOROSSO
- ARGENTINA ARMA – QUILIANO&VALLEGGIA
- CENGIO – VELOCE 1910
- CISANO – ONEGLIA CALCIO
- GOLFO DIANESE 1923 – NOLESE R.G. 1946 2001
- VALLECROSIA ACADEMY – DEGO CALCIO
- VILLANOVESE A.S.D. – OSPEDALETTI CALCIO
12ª Giornata (13 Dic. 2026 – 18 Apr. 2027)
- CAMPOROSSO – GOLFO DIANESE 1923
- DEGO CALCIO – ARGENTINA ARMA
- NOLESE R.G. 1946 2001 – VILLANOVESE A.S.D.
- ONEGLIA CALCIO – CENGIO
- OSPEDALETTI CALCIO – CISANO
- QUILIANO&VALLEGGIA – ALTARESE 1929
- SPERANZA 1912 F.C. – ANDORA 1966
- VELOCE 1910 – VALLECROSIA ACADEMY
13ª Giornata (20 Dic. 2026 – 25 Apr. 2027)
- ALTARESE 1929 – CAMPOROSSO
- ANDORA 1966 – NOLESE R.G. 1946 2001
- ARGENTINA ARMA – SPERANZA 1912 F.C.
- CENGIO – DEGO CALCIO
- GOLFO DIANESE 1923 – OSPEDALETTI CALCIO
- VALLECROSIA ACADEMY – QUILIANO&VALLEGGIA
- VELOCE 1910 – ONEGLIA CALCIO
- VILLANOVESE A.S.D. – CISANO
14ª Giornata (10 Gen. 2027 – 02 Mag. 2027)
- CAMPOROSSO – VALLECROSIA ACADEMY
- CISANO – ANDORA 1966
- DEGO CALCIO – ONEGLIA CALCIO
- NOLESE R.G. 1946 2001 – ARGENTINA ARMA
- OSPEDALETTI CALCIO – ALTARESE 1929
- QUILIANO&VALLEGGIA – VELOCE 1910
- SPERANZA 1912 F.C. – CENGIO
- VILLANOVESE A.S.D. – GOLFO DIANESE 1923
15ª Giornata (17 Gen. 2027 – 09 Mag. 2027)
- ALTARESE 1929 – NOLESE R.G. 1946 2001
- ANDORA 1966 – OSPEDALETTI CALCIO
- ARGENTINA ARMA – CAMPOROSSO
- CENGIO – QUILIANO&VALLEGGIA
- GOLFO DIANESE 1923 – CISANO
- ONEGLIA CALCIO – VILLANOVESE A.S.D.
- VALLECROSIA ACADEMY – SPERANZA 1912 F.C.
- VELOCE 1910 – DEGO CALCIO
PRIMA CATEGORIA LIGURIA GIRONE B
1ª Giornata (27 Set. 2026 – 24 Gen. 2027)
- G.S. GRANAROLO – BOLZANETESE VIRTUS
- MULTEDO 1930 – SAVIGNONE
- OLD BOYS RENSEN – SASSELLO
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – MURA ANGELI
- ROSSIGLIONESE – VALSECCA SPORT & FUN
- SAN GIOVANNI BATTISTA – RABONA VIA DELLACCIAIO
- SERRA RICCO 1971 – PEGLIESE
- VOLTRI 87 – CELLA 1956
2ª Giornata (04 Ott. 2026 – 31 Gen. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – VOLTRI 87
- CELLA 1956 – SAN GIOVANNI BATTISTA
- MURA ANGELI – ROSSIGLIONESE
- PEGLIESE – G.S. GRANAROLO
- RABONA VIA DELLACCIAIO – OLD BOYS RENSEN
- SASSELLO – MULTEDO 1930
- SAVIGNONE – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- VALSECCA SPORT & FUN – SERRA RICCO 1971
3ª Giornata (11 Ott. 2026 – 07 Feb. 2027)
- G.S. GRANAROLO – SAN GIOVANNI BATTISTA
- MULTEDO 1930 – VALSECCA SPORT & FUN
- OLD BOYS RENSEN – MURA ANGELI
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – PEGLIESE
- ROSSIGLIONESE – BOLZANETESE VIRTUS
- SASSELLO – SAVIGNONE
- SERRA RICCO 1971 – CELLA 1956
- VOLTRI 87 – RABONA VIA DELLACCIAIO
4ª Giornata (18 Ott. 2026 – 14 Feb. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – SERRA RICCO 1971
- CELLA 1956 – G.S. GRANAROLO
- MURA ANGELI – MULTEDO 1930
- PEGLIESE – ROSSIGLIONESE
- RABONA VIA DELLACCIAIO – SASSELLO
- SAN GIOVANNI BATTISTA – VOLTRI 87
- SAVIGNONE – OLD BOYS RENSEN
- VALSECCA SPORT & FUN – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
5ª Giornata (25 Ott. 2026 – 21 Feb. 2027)
- G.S. GRANAROLO – RABONA VIA DELLACCIAIO
- MULTEDO 1930 – BOLZANETESE VIRTUS
- OLD BOYS RENSEN – PEGLIESE
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – CELLA 1956
- ROSSIGLIONESE – SAN GIOVANNI BATTISTA
- SASSELLO – VALSECCA SPORT & FUN
- SAVIGNONE – MURA ANGELI
- SERRA RICCO 1971 – VOLTRI 87
6ª Giornata (01 Nov. 2026 – 28 Feb. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- CELLA 1956 – ROSSIGLIONESE
- MURA ANGELI – SASSELLO
- PEGLIESE – MULTEDO 1930
- RABONA VIA DELLACCIAIO – SAVIGNONE
- SAN GIOVANNI BATTISTA – SERRA RICCO 1971
- VALSECCA SPORT & FUN – OLD BOYS RENSEN
- VOLTRI 87 – G.S. GRANAROLO
7ª Giornata (08 Nov. 2026 – 07 Mar. 2027)
- MULTEDO 1930 – SAN GIOVANNI BATTISTA
- MURA ANGELI – VALSECCA SPORT & FUN
- OLD BOYS RENSEN – CELLA 1956
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – VOLTRI 87
- ROSSIGLIONESE – G.S. GRANAROLO
- SASSELLO – BOLZANETESE VIRTUS
- SAVIGNONE – PEGLIESE
- SERRA RICCO 1971 – RABONA VIA DELLACCIAIO
8ª Giornata (15 Nov. 2026 – 14 Mar. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – OLD BOYS RENSEN
- CELLA 1956 – MULTEDO 1930
- G.S. GRANAROLO – SERRA RICCO 1971
- PEGLIESE – SASSELLO
- RABONA VIA DELLACCIAIO – MURA ANGELI
- SAN GIOVANNI BATTISTA – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- VALSECCA SPORT & FUN – SAVIGNONE
- VOLTRI 87 – ROSSIGLIONESE
9ª Giornata (22 Nov. 2026 – 21 Mar. 2027)
- MULTEDO 1930 – G.S. GRANAROLO
- MURA ANGELI – BOLZANETESE VIRTUS
- OLD BOYS RENSEN – VOLTRI 87
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – SERRA RICCO 1971
- ROSSIGLIONESE – RABONA VIA DELLACCIAIO
- SASSELLO – SAN GIOVANNI BATTISTA
- SAVIGNONE – CELLA 1956
- VALSECCA SPORT & FUN – PEGLIESE
10ª Giornata (29 Nov. 2026 – 04 Apr. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – SAVIGNONE
- CELLA 1956 – SASSELLO
- G.S. GRANAROLO – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- PEGLIESE – MURA ANGELI
- RABONA VIA DELLACCIAIO – VALSECCA SPORT & FUN
- SAN GIOVANNI BATTISTA – OLD BOYS RENSEN
- SERRA RICCO 1971 – ROSSIGLIONESE
- VOLTRI 87 – MULTEDO 1930
11ª Giornata (06 Dic. 2026 – 11 Apr. 2027)
- MULTEDO 1930 – ROSSIGLIONESE
- MURA ANGELI – SAN GIOVANNI BATTISTA
- OLD BOYS RENSEN – SERRA RICCO 1971
- PEGLIESE – BOLZANETESE VIRTUS
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – RABONA VIA DELLACCIAIO
- SASSELLO – G.S. GRANAROLO
- SAVIGNONE – VOLTRI 87
- VALSECCA SPORT & FUN – CELLA 1956
12ª Giornata (13 Dic. 2026 – 18 Apr. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – VALSECCA SPORT & FUN
- CELLA 1956 – MURA ANGELI
- G.S. GRANAROLO – OLD BOYS RENSEN
- RABONA VIA DELLACCIAIO – PEGLIESE
- ROSSIGLIONESE – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- SAN GIOVANNI BATTISTA – SAVIGNONE
- SERRA RICCO 1971 – MULTEDO 1930
- VOLTRI 87 – SASSELLO
13ª Giornata (20 Dic. 2026 – 25 Apr. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – RABONA VIA DELLACCIAIO
- MULTEDO 1930 – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- MURA ANGELI – VOLTRI 87
- OLD BOYS RENSEN – ROSSIGLIONESE
- PEGLIESE – CELLA 1956
- SASSELLO – SERRA RICCO 1971
- SAVIGNONE – G.S. GRANAROLO
- VALSECCA SPORT & FUN – SAN GIOVANNI BATTISTA
14ª Giornata (10 Gen. 2027 – 02 Mag. 2027)
- CELLA 1956 – RABONA VIA DELLACCIAIO
- G.S. GRANAROLO – VALSECCA SPORT & FUN
- MULTEDO 1930 – OLD BOYS RENSEN
- PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – SASSELLO
- ROSSIGLIONESE – SAVIGNONE
- SAN GIOVANNI BATTISTA – BOLZANETESE VIRTUS
- SERRA RICCO 1971 – MURA ANGELI
- VOLTRI 87 – PEGLIESE
15ª Giornata (17 Gen. 2027 – 09 Mag. 2027)
- BOLZANETESE VIRTUS – CELLA 1956
- MURA ANGELI – G.S. GRANAROLO
- OLD BOYS RENSEN – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
- PEGLIESE – SAN GIOVANNI BATTISTA
- RABONA VIA DELLACCIAIO – MULTEDO 1930
- SASSELLO – ROSSIGLIONESE
- SAVIGNONE – SERRA RICCO 1971
- VALSECCA SPORT & FUN – VOLTRI 87
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