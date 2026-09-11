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Regular season

Prima Categoria 26/27: i calendari dei gironi delle squadre savonesi

Il programma delle gare: si comincia il 27 settembre

Speranza Vs Veloce

Pubblicati questo pomeriggio i calendari del campionato di Prima Categoria. Le formazioni savonesi sono state inserite, come di consueto, nel Girone A e nel Girone B. Di seguito i calendari.

PRIMA CATEGORIA LIGURIA GIRONE A

1ª Giornata (27 Set. 2026 – 24 Gen. 2027)
  • CAMPOROSSO – VELOCE 1910
  • CISANO – ARGENTINA ARMA
  • GOLFO DIANESE 1923 – ANDORA 1966
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – CENGIO
  • OSPEDALETTI CALCIO – VALLECROSIA ACADEMY
  • QUILIANO&VALLEGGIA – ONEGLIA CALCIO
  • SPERANZA 1912 F.C. – DEGO CALCIO
  • VILLANOVESE A.S.D. – ALTARESE 1929

2ª Giornata (04 Ott. 2026 – 31 Gen. 2027)
  • ALTARESE 1929 – CISANO
  • ANDORA 1966 – VILLANOVESE A.S.D.
  • ARGENTINA ARMA – OSPEDALETTI CALCIO
  • CENGIO – CAMPOROSSO
  • DEGO CALCIO – QUILIANO&VALLEGGIA
  • ONEGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
  • VALLECROSIA ACADEMY – NOLESE R.G. 1946 2001
  • VELOCE 1910 – SPERANZA 1912 F.C.

3ª Giornata (11 Ott. 2026 – 07 Feb. 2027)
  • ANDORA 1966 – ALTARESE 1929
  • CAMPOROSSO – QUILIANO&VALLEGGIA
  • CISANO – CENGIO
  • GOLFO DIANESE 1923 – ARGENTINA ARMA
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – DEGO CALCIO
  • OSPEDALETTI CALCIO – VELOCE 1910
  • SPERANZA 1912 F.C. – ONEGLIA CALCIO
  • VILLANOVESE A.S.D. – VALLECROSIA ACADEMY

4ª Giornata (18 Ott. 2026 – 14 Feb. 2027)
  • ALTARESE 1929 – GOLFO DIANESE 1923
  • ARGENTINA ARMA – VILLANOVESE A.S.D.
  • CENGIO – OSPEDALETTI CALCIO
  • DEGO CALCIO – CAMPOROSSO
  • ONEGLIA CALCIO – ANDORA 1966
  • QUILIANO&VALLEGGIA – SPERANZA 1912 F.C.
  • VALLECROSIA ACADEMY – CISANO
  • VELOCE 1910 – NOLESE R.G. 1946 2001

5ª Giornata (25 Ott. 2026 – 21 Feb. 2027)
  • ALTARESE 1929 – ARGENTINA ARMA
  • ANDORA 1966 – VALLECROSIA ACADEMY
  • CAMPOROSSO – ONEGLIA CALCIO
  • CISANO – DEGO CALCIO
  • GOLFO DIANESE 1923 – CENGIO
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – SPERANZA 1912 F.C.
  • OSPEDALETTI CALCIO – QUILIANO&VALLEGGIA
  • VILLANOVESE A.S.D. – VELOCE 1910

6ª Giornata (01 Nov. 2026 – 28 Feb. 2027)
  • ARGENTINA ARMA – ANDORA 1966
  • CENGIO – VILLANOVESE A.S.D.
  • DEGO CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO
  • ONEGLIA CALCIO – ALTARESE 1929
  • QUILIANO&VALLEGGIA – NOLESE R.G. 1946 2001
  • SPERANZA 1912 F.C. – CAMPOROSSO
  • VALLECROSIA ACADEMY – GOLFO DIANESE 1923
  • VELOCE 1910 – CISANO

7ª Giornata (08 Nov. 2026 – 07 Mar. 2027)
  • ALTARESE 1929 – CENGIO
  • ANDORA 1966 – VELOCE 1910
  • ARGENTINA ARMA – VALLECROSIA ACADEMY
  • CISANO – SPERANZA 1912 F.C.
  • GOLFO DIANESE 1923 – DEGO CALCIO
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – ONEGLIA CALCIO
  • OSPEDALETTI CALCIO – CAMPOROSSO
  • VILLANOVESE A.S.D. – QUILIANO&VALLEGGIA

8ª Giornata (15 Nov. 2026 – 14 Mar. 2027)
  • CAMPOROSSO – NOLESE R.G. 1946 2001
  • CENGIO – ANDORA 1966
  • DEGO CALCIO – VILLANOVESE A.S.D.
  • ONEGLIA CALCIO – ARGENTINA ARMA
  • QUILIANO&VALLEGGIA – CISANO
  • SPERANZA 1912 F.C. – OSPEDALETTI CALCIO
  • VALLECROSIA ACADEMY – ALTARESE 1929
  • VELOCE 1910 – GOLFO DIANESE 1923

9ª Giornata (22 Nov. 2026 – 21 Mar. 2027)
  • ALTARESE 1929 – DEGO CALCIO
  • ANDORA 1966 – QUILIANO&VALLEGGIA
  • ARGENTINA ARMA – VELOCE 1910
  • CISANO – NOLESE R.G. 1946 2001
  • GOLFO DIANESE 1923 – SPERANZA 1912 F.C.
  • OSPEDALETTI CALCIO – ONEGLIA CALCIO
  • VALLECROSIA ACADEMY – CENGIO
  • VILLANOVESE A.S.D. – CAMPOROSSO

10ª Giornata (29 Nov. 2026 – 04 Apr. 2027)
  • CAMPOROSSO – CISANO
  • CENGIO – ARGENTINA ARMA
  • DEGO CALCIO – ANDORA 1966
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – OSPEDALETTI CALCIO
  • ONEGLIA CALCIO – VALLECROSIA ACADEMY
  • QUILIANO&VALLEGGIA – GOLFO DIANESE 1923
  • SPERANZA 1912 F.C. – VILLANOVESE A.S.D.
  • VELOCE 1910 – ALTARESE 1929

11ª Giornata (06 Dic. 2026 – 11 Apr. 2027)
  • ALTARESE 1929 – SPERANZA 1912 F.C.
  • ANDORA 1966 – CAMPOROSSO
  • ARGENTINA ARMA – QUILIANO&VALLEGGIA
  • CENGIO – VELOCE 1910
  • CISANO – ONEGLIA CALCIO
  • GOLFO DIANESE 1923 – NOLESE R.G. 1946 2001
  • VALLECROSIA ACADEMY – DEGO CALCIO
  • VILLANOVESE A.S.D. – OSPEDALETTI CALCIO

12ª Giornata (13 Dic. 2026 – 18 Apr. 2027)
  • CAMPOROSSO – GOLFO DIANESE 1923
  • DEGO CALCIO – ARGENTINA ARMA
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – VILLANOVESE A.S.D.
  • ONEGLIA CALCIO – CENGIO
  • OSPEDALETTI CALCIO – CISANO
  • QUILIANO&VALLEGGIA – ALTARESE 1929
  • SPERANZA 1912 F.C. – ANDORA 1966
  • VELOCE 1910 – VALLECROSIA ACADEMY

13ª Giornata (20 Dic. 2026 – 25 Apr. 2027)
  • ALTARESE 1929 – CAMPOROSSO
  • ANDORA 1966 – NOLESE R.G. 1946 2001
  • ARGENTINA ARMA – SPERANZA 1912 F.C.
  • CENGIO – DEGO CALCIO
  • GOLFO DIANESE 1923 – OSPEDALETTI CALCIO
  • VALLECROSIA ACADEMY – QUILIANO&VALLEGGIA
  • VELOCE 1910 – ONEGLIA CALCIO
  • VILLANOVESE A.S.D. – CISANO

14ª Giornata (10 Gen. 2027 – 02 Mag. 2027)
  • CAMPOROSSO – VALLECROSIA ACADEMY
  • CISANO – ANDORA 1966
  • DEGO CALCIO – ONEGLIA CALCIO
  • NOLESE R.G. 1946 2001 – ARGENTINA ARMA
  • OSPEDALETTI CALCIO – ALTARESE 1929
  • QUILIANO&VALLEGGIA – VELOCE 1910
  • SPERANZA 1912 F.C. – CENGIO
  • VILLANOVESE A.S.D. – GOLFO DIANESE 1923

15ª Giornata (17 Gen. 2027 – 09 Mag. 2027)
  • ALTARESE 1929 – NOLESE R.G. 1946 2001
  • ANDORA 1966 – OSPEDALETTI CALCIO
  • ARGENTINA ARMA – CAMPOROSSO
  • CENGIO – QUILIANO&VALLEGGIA
  • GOLFO DIANESE 1923 – CISANO
  • ONEGLIA CALCIO – VILLANOVESE A.S.D.
  • VALLECROSIA ACADEMY – SPERANZA 1912 F.C.
  • VELOCE 1910 – DEGO CALCIO

PRIMA CATEGORIA LIGURIA GIRONE B

1ª Giornata (27 Set. 2026 – 24 Gen. 2027)
  • G.S. GRANAROLO – BOLZANETESE VIRTUS
  • MULTEDO 1930 – SAVIGNONE
  • OLD BOYS RENSEN – SASSELLO
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – MURA ANGELI
  • ROSSIGLIONESE – VALSECCA SPORT & FUN
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – RABONA VIA DELLACCIAIO
  • SERRA RICCO 1971 – PEGLIESE
  • VOLTRI 87 – CELLA 1956

2ª Giornata (04 Ott. 2026 – 31 Gen. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – VOLTRI 87
  • CELLA 1956 – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • MURA ANGELI – ROSSIGLIONESE
  • PEGLIESE – G.S. GRANAROLO
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – OLD BOYS RENSEN
  • SASSELLO – MULTEDO 1930
  • SAVIGNONE – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • VALSECCA SPORT & FUN – SERRA RICCO 1971

3ª Giornata (11 Ott. 2026 – 07 Feb. 2027)
  • G.S. GRANAROLO – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • MULTEDO 1930 – VALSECCA SPORT & FUN
  • OLD BOYS RENSEN – MURA ANGELI
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – PEGLIESE
  • ROSSIGLIONESE – BOLZANETESE VIRTUS
  • SASSELLO – SAVIGNONE
  • SERRA RICCO 1971 – CELLA 1956
  • VOLTRI 87 – RABONA VIA DELLACCIAIO

4ª Giornata (18 Ott. 2026 – 14 Feb. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – SERRA RICCO 1971
  • CELLA 1956 – G.S. GRANAROLO
  • MURA ANGELI – MULTEDO 1930
  • PEGLIESE – ROSSIGLIONESE
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – SASSELLO
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – VOLTRI 87
  • SAVIGNONE – OLD BOYS RENSEN
  • VALSECCA SPORT & FUN – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

5ª Giornata (25 Ott. 2026 – 21 Feb. 2027)
  • G.S. GRANAROLO – RABONA VIA DELLACCIAIO
  • MULTEDO 1930 – BOLZANETESE VIRTUS
  • OLD BOYS RENSEN – PEGLIESE
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – CELLA 1956
  • ROSSIGLIONESE – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • SASSELLO – VALSECCA SPORT & FUN
  • SAVIGNONE – MURA ANGELI
  • SERRA RICCO 1971 – VOLTRI 87

6ª Giornata (01 Nov. 2026 – 28 Feb. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • CELLA 1956 – ROSSIGLIONESE
  • MURA ANGELI – SASSELLO
  • PEGLIESE – MULTEDO 1930
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – SAVIGNONE
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – SERRA RICCO 1971
  • VALSECCA SPORT & FUN – OLD BOYS RENSEN
  • VOLTRI 87 – G.S. GRANAROLO

7ª Giornata (08 Nov. 2026 – 07 Mar. 2027)
  • MULTEDO 1930 – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • MURA ANGELI – VALSECCA SPORT & FUN
  • OLD BOYS RENSEN – CELLA 1956
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – VOLTRI 87
  • ROSSIGLIONESE – G.S. GRANAROLO
  • SASSELLO – BOLZANETESE VIRTUS
  • SAVIGNONE – PEGLIESE
  • SERRA RICCO 1971 – RABONA VIA DELLACCIAIO

8ª Giornata (15 Nov. 2026 – 14 Mar. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – OLD BOYS RENSEN
  • CELLA 1956 – MULTEDO 1930
  • G.S. GRANAROLO – SERRA RICCO 1971
  • PEGLIESE – SASSELLO
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – MURA ANGELI
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • VALSECCA SPORT & FUN – SAVIGNONE
  • VOLTRI 87 – ROSSIGLIONESE

9ª Giornata (22 Nov. 2026 – 21 Mar. 2027)
  • MULTEDO 1930 – G.S. GRANAROLO
  • MURA ANGELI – BOLZANETESE VIRTUS
  • OLD BOYS RENSEN – VOLTRI 87
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – SERRA RICCO 1971
  • ROSSIGLIONESE – RABONA VIA DELLACCIAIO
  • SASSELLO – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • SAVIGNONE – CELLA 1956
  • VALSECCA SPORT & FUN – PEGLIESE

10ª Giornata (29 Nov. 2026 – 04 Apr. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – SAVIGNONE
  • CELLA 1956 – SASSELLO
  • G.S. GRANAROLO – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • PEGLIESE – MURA ANGELI
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – VALSECCA SPORT & FUN
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – OLD BOYS RENSEN
  • SERRA RICCO 1971 – ROSSIGLIONESE
  • VOLTRI 87 – MULTEDO 1930

11ª Giornata (06 Dic. 2026 – 11 Apr. 2027)
  • MULTEDO 1930 – ROSSIGLIONESE
  • MURA ANGELI – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • OLD BOYS RENSEN – SERRA RICCO 1971
  • PEGLIESE – BOLZANETESE VIRTUS
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – RABONA VIA DELLACCIAIO
  • SASSELLO – G.S. GRANAROLO
  • SAVIGNONE – VOLTRI 87
  • VALSECCA SPORT & FUN – CELLA 1956

12ª Giornata (13 Dic. 2026 – 18 Apr. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – VALSECCA SPORT & FUN
  • CELLA 1956 – MURA ANGELI
  • G.S. GRANAROLO – OLD BOYS RENSEN
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – PEGLIESE
  • ROSSIGLIONESE – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – SAVIGNONE
  • SERRA RICCO 1971 – MULTEDO 1930
  • VOLTRI 87 – SASSELLO

13ª Giornata (20 Dic. 2026 – 25 Apr. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – RABONA VIA DELLACCIAIO
  • MULTEDO 1930 – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • MURA ANGELI – VOLTRI 87
  • OLD BOYS RENSEN – ROSSIGLIONESE
  • PEGLIESE – CELLA 1956
  • SASSELLO – SERRA RICCO 1971
  • SAVIGNONE – G.S. GRANAROLO
  • VALSECCA SPORT & FUN – SAN GIOVANNI BATTISTA

14ª Giornata (10 Gen. 2027 – 02 Mag. 2027)
  • CELLA 1956 – RABONA VIA DELLACCIAIO
  • G.S. GRANAROLO – VALSECCA SPORT & FUN
  • MULTEDO 1930 – OLD BOYS RENSEN
  • PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD – SASSELLO
  • ROSSIGLIONESE – SAVIGNONE
  • SAN GIOVANNI BATTISTA – BOLZANETESE VIRTUS
  • SERRA RICCO 1971 – MURA ANGELI
  • VOLTRI 87 – PEGLIESE

15ª Giornata (17 Gen. 2027 – 09 Mag. 2027)
  • BOLZANETESE VIRTUS – CELLA 1956
  • MURA ANGELI – G.S. GRANAROLO
  • OLD BOYS RENSEN – PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD
  • PEGLIESE – SAN GIOVANNI BATTISTA
  • RABONA VIA DELLACCIAIO – MULTEDO 1930
  • SASSELLO – ROSSIGLIONESE
  • SAVIGNONE – SERRA RICCO 1971
  • VALSECCA SPORT & FUN – VOLTRI 87
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