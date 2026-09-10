Prevenzione e benessere, ad Albenga e Villanova screening gratuiti e personalizzati grazie al Lions Club

Albenga/Villanova. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 il Lions Club Albenga Host organizza “Piazza della Salute”, un’iniziativa dedicata alla prevenzione ed alla promozione di una maggiore consapevolezza sul proprio stato di salute.

L’evento, realizzato con il patrocinio della Città di Albenga e del Comune di Villanova d’Albenga, si svolgerà: • sabato 12 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30, in piazza San Michele ad Albenga; • domenica 13 settembre, dalle ore 9:30 alle 12:30, in piazza Isoleri Cav. Alessandro a Villanova d’Albenga.

I medici Lions saranno affiancati anche da specialisti della Audioprogress di Alassio che si occuperanno dello screening audiometrico mentre la Casa di Cura San Michele ha contribuito con attrezzature alla riuscita di questo servizio alla popolazione.

Grazie alla presenza del mezzo polifunzionale del Distretto Lions 108 Ia3 ed alla collaborazione dei soci medici e del personale sanitario, i cittadini potranno partecipare gratuitamente al “Percorso Salute Lions”: dopo l’accoglienza e una valutazione iniziale, il medico concorderà con ciascun partecipante gli esami più appropriati, tenendo conto dell’età, dei fattori di rischio e delle esigenze individuali. Gli screening saranno quindi personalizzati e non sarà necessario sottoporsi a tutti gli accertamenti disponibili.

Il percorso potrà comprendere: • rilevazione della frequenza cardiaca e della saturazione; • valutazione del rischio diabetologico; • misurazione della glicemia; • BIA – bioimpedenziometria; • spirometria; • tonometria; • test della maculopatia; • test audiometrico; • Mini Mental Test; • colloquio finale e consegna della scheda personale.

Al termine del percorso, il medico illustrerà al partecipante i risultati raccolti e, qualora emergessero elementi meritevoli di approfondimento, potrà consigliargli di rivolgersi al proprio medico di medicina generale.

L’iniziativa non ha finalità diagnostiche e non sostituisce una visita medica, ma intende offrire alla cittadinanza un’occasione gratuita e accessibile per dedicare attenzione alla prevenzione e individuare eventuali fattori di rischio.

Con “Piazza della Salute”, il Lions Club Albenga Host rinnova il proprio impegno al servizio della comunità, promuovendo la cultura della prevenzione e ricordando che prendersi cura della propria salute significa investire nel proprio futuro.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.