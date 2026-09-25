Pontelungo, riecco bomber Sfinjari: “Mi è mancato tutto del calcio, segnare così tanto mi ha dato consapevolezza”

Inizia con il piede giusto la stagione del Pontelungo, uscita vittoriosa per 5-1 contro la Campese nella prima gara stagionale di campionato. Squadra in grande spolvero soprattutto grazie all’apporto di Sfinjari, grande tassello mancante per tutta la scorsa stagione per via di un brutto infortunio.

Nuovamente a pieno regime di mister Zanardini, l’attaccante ha già messo a referto cinque reti di cui tre solamente domenica scorsa, oltre a due in coppa. Domenica la sfida contro il Masone, con la consapevolezza, per i granata, di aver ritrovato un Sfinjari al massimo della forma.

Come afferma lo stesso giocatore: “ Mi sento bene , sono contento dei gol, ma soprattutto sono felice che la squadra abbia iniziato bene questo campionato. Dopo quello che ho passato, tornare in campo e riuscire a dare il mio contributo è una bella soddisfazione. La parte più difficile dell’infortunio? Il fatto di non poter giocare per un anno”.

“All’inizio mi ha spaventato molto – spiega Sfinjari -, però pian piano ho trovato la forza e la voglia di tornare a giocare, mi mancava tutto del calcio. Segnare questi gol per me significa che sono sulla strada giusta e che tutto il lavoro e gli allenamenti fatti durante questo periodo stanno dando i loro frutti”.

Sesta stagione con i colori granata, ormai un simbolo del club. Nell’ultima stagione piena, quella prima dell’infortunio, aveva messo a referto 21 reti: “Sono contento quando posso dare alla squadra il mio contributo. Spero di riuscire a dare sempre il massimo, di essere positivo per i miei compagni. L’importante è aiutarsi a vicenda, perché è solo così che si crea un gruppo vero e unito”.

Nonostante la vittoria contro la Baia, mister Zanardini non si era detto soddisfatto della mentalità della squadra. Serviva, secondo l’allenatore, ritrovare la motivazione di un tempo. Detto fatto, subito un 5-1 pronto e servito: “Penso che l’abbiamo ritrovata. Sappiamo bene che sarà un campionato duro, con tante squadre forti, proprio per questo non deve mai mancare. La partita contro la Campese ci ha dato sicuramente fiducia, ma dobbiamo continuare a lavorare con la stessa attenzione”.

Ora testa al Masone: “È un’ottima squadra, con tanti giocatori forti, sappiamo che ci aspetterà una partita difficile. Spero che la vittoria contro la Campese ci abbia fatto capire quello che possiamo fare quando stiamo bene. Dobbiamo però metterci alle spalle il risultato e affrontarli con la stessa voglia e concentrazione di domenica”.