Albenga. Il Pontelungo 1949 guarda oltre confine e compie un nuovo, importante passo nel proprio percorso di crescita. È ufficiale la partnership con l’AS Monaco e il Comune di Albenga nell’ambito del progetto “Ünseme”, termine che in lingua monegasca significa “Insieme”.

L’iniziativa ha l’obiettivo di costruire una collaborazione stabile tra il prestigioso club del Principato, il Pontelungo 1949 e la Città di Albenga, offrendo ai giovani occasioni uniche di sport, formazione e condivisione.

Conosciuto a livello internazionale per la qualità del proprio settore giovanile e per la capacità di formare talenti, l’AS Monaco fonda la sua attività sui valori di unità, ambizione e condivisione. Il club può inoltre contare su infrastrutture sportive d’eccellenza, tra cui il Performance Centre, il centro di allenamento dell’Academy e l’iconico Stade Louis II, teatro delle imprese di alcuni dei più importanti calciatori del panorama mondiale.

Da sempre attento al rapporto con il territorio, con le comunità vicine e con il calcio dilettantistico, l’AS Monaco ha dato vita al programma “Ünseme” per creare nuovi collegamenti con Comuni e associazioni sportive che condividano i suoi stessi valori. Un progetto che riconosce nello sport uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani, l’educazione e lo sviluppo dei legami sociali.

In questo contesto nasce la collaborazione con il Pontelungo 1949, realtà ormai consolidata nel panorama calcistico ligure. La società granata si presenta alla nuova stagione con una Prima Squadra pronta a vivere da protagonista il campionato di Promozione, una Juniores impegnata nel campionato di Eccellenza, una nuova Under 21 dedicata alla valorizzazione dei giovani e un settore giovanile in costante crescita, con almeno una squadra per ogni leva e la partecipazione ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi.

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Il Pontelungo 1949 aderisce al progetto “Ünseme”

L’accordo è stato ufficializzato allo Stade Louis II in occasione dell’incontro di Ligue 1 tra AS Monaco e Olympique de Marseille. Alla cerimonia hanno preso parte i vertici del club monegasco, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e, in rappresentanza del Pontelungo 1949, i membri del Consiglio Direttivo Giuseppe Barreca e Andrea Gallino, il direttore generale Cesare Cometto e il responsabile del Settore Giovanile Davide Pagliuca.

Le opportunità per i giovani. Il progetto “Ünseme” consentirà agli studenti delle scuole del Comune di Albenga e ai tesserati del Pontelungo di assistere gratuitamente ad alcune partite casalinghe dell’AS Monaco durante il campionato di Ligue 1. Ulteriori agevolazioni e modalità di partecipazione saranno comunicate successivamente dalla società granata.

La collaborazione prevede inoltre numerose esperienze esclusive:

la partecipazione ai “Match Day” dell’AS Monaco, con la possibilità per i ragazzi di entrare in campo come portabandiera e prendere parte ad attività di animazione durante l’intervallo;

la partecipazione al “Rendez-Vous de l’AS Monaco”, con incontri dedicati ai calciatori della Prima Squadra e dell’Academy;

visite guidate alle strutture sportive del club;

workshop e momenti di confronto con i componenti dello staff dell’Academy e della squadra professionistica;

sessioni formative presso il Performance Centre o “La Diagonale”, la struttura che ospita l’Academy dell’AS Monaco;

approfondimenti su temi come nutrizione, preparazione fisica, formazione sportiva, comunicazione e social network.

Un insieme di attività che permetterà ai giovani di entrare in contatto con una realtà sportiva internazionale e al Pontelungo di acquisire nuove competenze, esperienze e modelli organizzativi.

«Per noi è motivo di grande orgoglio, ma anche di responsabilità – sottolineano il consigliere Giuseppe Barreca e il direttore generale Cesare Cometto –. Questa iniziativa ci consentirà di crescere come società e come struttura, ampliando il nostro orizzonte oltre la città di Albenga e, per la prima volta, anche oltre confine».

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente del Pontelungo 1949, Michele Neri, promotore dell’iniziativa, che non ha potuto partecipare personalmente all’incontro nel Principato:

«Siamo orgogliosi di questa partnership con l’AS Monaco e con il Comune di Albenga, che ha riconosciuto il valore della nostra iniziativa e l’obiettivo principale della nostra società: investire nella crescita del settore giovanile e diventare un punto di riferimento sempre più importante per i ragazzi di Albenga e del comprensorio.

Ringrazio personalmente il sindaco Riccardo Tomatis e tutta l’Amministrazione comunale per il supporto e il sostegno che ci hanno garantito. Questa collaborazione rappresenterà uno dei fiori all’occhiello della nostra stagione sportiva».

Il presidente Neri anticipa infine nuovi progetti per il futuro: «Il Pontelungo non si fermerà qui. Stiamo lavorando ad altre importanti iniziative, tutte costruite mettendo al centro l’interesse, la crescita e il futuro dei nostri ragazzi. Presto potremo annunciare altre grandi novità. Restate sintonizzati e forza Pontelungo!».

La partnership con l’AS Monaco rappresenta un traguardo di straordinaria rilevanza non soltanto per il Pontelungo 1949, ma per l’intera città di Albenga: un ponte internazionale capace di unire sport professionistico e calcio dilettantistico, creando nuove opportunità educative, formative e umane per le giovani generazioni.