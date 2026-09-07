Pontelungo, i tre punti con la Baia non bastano a Zanardini: “Contento della determinazione ma siamo in ritardo in alcune situazioni”

Alassio. Vittoria quasi sul gong per il Pontelungo contro la Baia Alassio, uno 0-1 di ‘corto muso’ che porta tre punti pesantissimi ai granata per sperare nella qualificazione. Non sarà facile passare in un girone dove a primeggiare c’è la Virtus Sanremese, squadra che si è notevolmente rinforzata in vista del campionato di Promozione.

Con i tre punti di ieri, la squadra di Zanardini avrà però l’obbligo di vincere contro i sanremesi nell’ultima giornata del girone per avere la quasi totale sicurezza del passaggio del turno, oltre a sperare in un passo falso del Ventimiglia con cui i granata hanno perso per 2-4 nella prima giornata.

Nonostante la vittoria, c’è ancora molto da fare per Zanardini in vista del campionato: “È ancora periodo di preparazione – dichiara l’allenatore -, fatichiamo come tutti. La nostra squadra è leggermente avanti con l’età ma molto fisica, per questo c’è fatica. Nel primo tempo si è visto, la Baia meritava sicuramente qualcosa in più. Sui giovani? Secco ha disputato un’ottima partita, deve proseguire in questo senso, puntiamo molto su di lui come anche sui suoi compagni della leva 2008/2009, ma bisogna farli inserire con i tempi giusti”.

Tanta soddisfazione per un fattore che sembrava mancare dalle ultime partite dello scorso campionato: “Sono contento dello spirito messo in campo. In settimana abbiamo parlato di questo, di ritrovare quella determinazione che avevamo perso, forse per i troppi bei risultati trovati negli anni passati. A me così non piace, non sono fatto così, bisogna combattere e lottare su ogni palla. Dobbiamo ancora lavorare, arriviamo in ritardo su molte situazioni“.