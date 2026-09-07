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Polisportiva Quiliano Karate, buon bottino di medaglie all’Open Turin Cup

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Gli atleti della Polisportiva Quiliano Karate e alcuni dei podi ottenuti

A Leinì, in Piemonte, è andata in scena la 14ª edizione dell’Open Turin Cup. La Polisportiva Quiliano Karate ha partecipato all’evento, ottenendo ottimi risultati.

Nel Kumite ha conquistato una medaglia d’argento e due di bronzo; nel Kata ha ottenuto due ori e un argento.

Di seguito i risultati.
Oro Giovanni Dameri master D kata
Oro Sergio Gaggero master E kata
Argento Stefano Zirano master B kata
Argento Coku Alessio kumite U21 -84 kg
Bronzo Mattia Prato kum. cadetti -56 kg
Bronzo Sofia Galati kum. U14 +52 kg
quinta Marta Bresciani cadetti kum.-47 kg
quinto Dennis Xhani Juniores kata
settimo Mattia Bonanni kum. -63 kg cad.

In gara ma con meno fortuna anche Camilla Dallaglio, Alice Melis, Marcello Manzo, Andrea Gaggero.

Grazie alle prestazioni dei sui tesserati la Polisportiva Quiliano Karate ASD si è classificata all’ottavo posto su oltre 80 società iscritte. Gli atleti sono stati seguiti dai tecnici Sergio Gaggero, Giovanni Dameri, Andrea Gaggero, Roberto Calcagno.

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