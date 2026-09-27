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Polisportiva del Finale, altro importante successo per “Uno sport per tutti” in piazza Vittorio Emanuele

La società finalese è stata premiata dalla vice sindaco Maura Firpo in occasione dei suoi trent'anni di attività

"Uno Sport per Tutti", Polisportiva del Finale

Finale Ligure. Piazza Vittorio Emanuele ha ospitato “Uno sport per tutti”, l’evento organizzato dalla Polisportiva del Finale e ormai diventato un appuntamento fisso per dare il via alla nuova stagione sportiva delle attività della società.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato particolare in occasione del trentennale della Polisportiva del Finale. Durante l’evento, la vicesindaca Maura Firpo ha consegnato una targa al presidente Stefano Schiappapietra e al vicepresidente Bruno Trotta, come riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale e della comunità finalese per i trent’anni di attività della società.

Una giornata che ha visto protagonisti numerosi giovani e che ha dato ufficialmente il via alla nuova stagione sportiva della Polisportiva del Finale, con la partecipazione di dirigenti, istruttori, sponsor e appassionati.

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