Podismo: Giro delle Mura di Loano rinviato per lutto

Loano. A seguito del grave lutto che ha colpito la comunità degli sportivi ed in particolare l’Associazione Sportiva Runners Loano, il Consiglio direttivo della società ha deciso di rinviare a data da destinarsi la 15ª edizione del Giro delle Mura di Loano.

“Tutti i soci, i tesserati, gli appassionati si uniscono al dolore della famiglia Siri per la perdita di Davide, consapevoli di aver perso un uomo magnifico, un compagno di sport e un padre dolcissimo. Si informano comunque tutti gli atleti iscritti che potranno beneficiare del pettorale il giorno del rinvio” rende noto la società sportiva loanese.

La 15 edizione del “Giro delle Mura – Memorial Paolo Romanisio”, gara podistica competitiva organizzata dai Runners Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, era stata programmata per domenica 27 settembre.

La più classica tra le 10 chilometri autunnali si sarebbe dovuta ripresentare con il suo tradizionale percorso altamente panoramico e performante e porterà i podisti a percorrere il lungomare di Loano ed il perimetro delle antiche mura della Città dei Doria (per due volte).

Contestualmente alla gara agonistica era stata programmata una 10 chilometri non competitiva, aperta a tutti coloro che vorranno provare la distanza o più semplicemente correre senza troppa pressione, e una “Family run” sulla distanza di 5 chilometri.

La gara competitiva avrebbe dovuto prendere il via alle 10 da Campo Cadorna; la gara non competitiva subito dopo; la “Family run” alle 10.10.