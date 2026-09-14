Più di 43.000 voti agli IVG Awards, inizia il rush finale: ecco chi sta lottando per la vittoria

Savona. Inizia l’ultima settimana degli IVG Awards, il contest che per tutta l’estate ha accompagnato i lettori di IVG nella scelta delle eccellenze del territorio. A 5 giorni e mezzo dal termine delle votazioni (che si chiuderanno sabato 19 settembre a mezzanotte) sono più di 43.600 i voti già ricevuti, tra quelli espressi qui sul sito (quasi 12 mila) e quelli arrivati invece sul canale WhatsApp (oltre 31 mila). Un successo oltre ogni previsione anche grazie al contributo di molti locali, che in questo contest hanno deciso di credere mettendo in atto tutta una serie di iniziative per incentivare i loro clienti a votarli.

In attesa di scoprire chi saranno gli 11 vincitori, vediamo chi, in questo momento, ha più chance di aggiudicarsi il trofeo. Per ogni categoria vi indicheremo gli attuali primi tre o quattro in classifica, ma senza svelare chi è in vantaggio. Prima però, se non lo avete ancora fatto, ecco il modulo per votare: dopo aver fatto il login con un profilo social a scelta, potrete selezionare i vostri vincitori. In quest’ultima fase è possibile votare, come detto, anche sul nostro canale WhatsApp: vi basta cliccare qui e iscrivervi per rispondere agli appositi sondaggi che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi.



IVG Awards – FASE FINALE





Le classifiche provvisorie

BAR – I tre locali che stanno lottando in testa alla classifica sono, in rigoroso ordine alfabetico, Barattolo Caffè (Borgio Verezzi), Caffè Toso (Pietra Ligure) e In Scia Riva (Loano). A dividerli davvero poche manciate di voti. Ecco la situazione dal quarto al decimo posto:

Caffeine Corner (Albenga) – 380 voti

La Bottega del Mugugno (Loano) – 287 voti

Caffè dei Pavoni (Savona) – 258 voti

MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – 203 voti

Ironwood (Loano) – 189 voti

La Tana del Panda (Pietra Ligure) – 138 voti

Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 134 voti

GELATERIE – In testa alla classifica, in ordine alfabetico: Casa del Gelato (Albenga), Gelateria Pastorino (Calice Ligure) e U Magu (Pietra Ligure). Seguono:

Cremeria Mavì – 447 voti

Gelateria Popolare (Loano) – 365 voti

Superfrutto (Savona) – 360 voti

Gelateria Dario (Loano) – 349 voti

I Giardini di Marzo (Varazze) – 311 voti

Lecca Lecca (Savona) – 263 voti

Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – 239 voti

STABILIMENTI BALNEARI – Nelle prime tre posizioni, sempre in ordine alfabetico: Bagni Carla (Pietra Ligure), Bagni Nilo (Savona) e La Spiaggia di Pippo (Ceriale). Inseguono:

Bagni Flora (Pietra Ligure) – 267 voti

Bagni Delfino (Varazze) – 254 voti

Bagni Florida (Loano) – 162 voti

Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – 151 voti

Bagni Virginia (Loano) – 141 voti

Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 139 voti

Bagni Tirreno (Laigueglia) – 102 voti

FOCACCIA – In questo momento lottano per la vittoria, in ordine alfabetico: Casto e Russo (Loano), Il Fornetto (Loano), Peisino (Savona) e Zio Pagnotta (Albenga). Il resto della classifica:

Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – 249 voti

Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – 196 voti

Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – 156 voti

Rune (Pietra Ligure) – 140 voti

Panetteria Cassina (Varigotti) – 112 voti

Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – 91 voti

PIZZERIE – E’ un vero e proprio testa a testa quello che vede protagoniste (in rigoroso ordine alfabetico) Barone Rosso (Pietra Ligure), Da Franco (Albenga) e Fior di Grano (Savona). Ma la classifica è abbastanza corta anche per chi insegue:

Pizzeria Vesuvio (Savona) – 423 voti

La Genovese (Magliolo) – 357 voti

Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – 337 voti

Pizzeria Rio (Loano) – 285 voti

Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – 205 voti

Da Mamà (Toirano) – 200 voti

Piccolo Bar (Calice Ligure) – 134 voti

RISTORANTI – Anche qui i primi sono racchiusi in una manciata di voti. I primi quattro, in ordine alfabetico, sono A Spurcacciun-a (Savona), Boma (Varazze), Cucco (Finale Ligure) e Machettö (Pietra Ligure). A seguire:

Trattoria del Mare (Albenga) – 443 voti

Locanda Nelli (Pietra Ligure) – 393 voti

Ristorante Coralì (Varazze) – 320 voti

Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – 275 voti

A Ciappa (Pietra Ligure) – 181 voti

Scrap (Savona) – 90 voti

EVENTI – Qui alcuni eventi dominano sugli altri. La vittoria sarà appannaggio di uno di questi tre (in ordine alfabetico): Cairo Medievale (Cairo Montenotte), Carnevalöa (Loano) e Viaggio nel Medioevo (Finalborgo). Ecco il resto della classifica:

Palio dei Rioni (Albenga) – 297 voti

Notte Bianca di Pietra Ligure – 283 voti

Festa dei Gunbi (Toirano) – 271 voti

Sagralea (Salea d’Albenga) – 232 voti

C’era una volta… Ennio (Loano) – 152 voti

Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – 124 voti

Notte Bianca di Loano – 78 voti

Cena in Bianco (Loano) – 43 voti

ATTRAZIONI CULTURALI – Le quattro attualmente in testa alla classifica sono (sempre in ordine alfabetico) il Centro storico e musei di Albenga, il Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure), la Fortezza del Priamar (Savona) e le Grotte di Toirano. La situazione degli altri finalisti:

Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – 211 voti

Festival Teatrale di Borgio Verezzi – 191 voti

Palazzo Doria (Loano) – 156 voti

Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – 123 voti

Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica (Savona) – 88 voti

Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – 46 voti

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Anche qui la lotta è serratissima, con due associazioni che si contendono la vittoria e altre due che battagliano per il terzo posto. Eccole, in ordine alfabetico: APS Vecchia Loano, Protezione Civile AIB Boissano, Protezione Civile AIB Finale Ligure e Un Passo alla Volta ODV (Albenga). Seguono:

Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – 268 voti

Fiori di Testa (Albenga) – 216 voti

Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – 192 voti

Fondazione Uniti per Paolo ETS – 96 voti

Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – 71 voti

Associazione Artigianalmente (Loano) – 67 voti

Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – 41 voti

INFLUENCER LOCALE – Qui la situazione è più definita, con Pielle, il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente, che mantiene il suo “storico” vantaggio. Gli influencer che stanno tentando di insidiarne la vittoria sono tre: in ordine alfabetico Fatti e Forchette / Simone Neri, Il Giardiniere Felice / Diego Gambaretto e Sanna in Sagre. Tutti molto vicini, ma per uno dei tre arriverà inevitabilmente la beffa dell’esclusione dal podio. Il resto della classifica:

VideoCiecato / Sebastiano Gravina – 213 voti

AleMaraSagradvisor / Alessandra Marasco – 209 voti

Savona da Scoprire / Davide Roncarolo – 180 voti

Doggoweeke – 114 voti

Uniti per Paolo / Paolo Sarullo – 112 voti

Piccolo Panda – 56 voti

COMUNE PIU’ BELLO – In questa categoria è possibile votare più di una località. Forse anche per questo motivo, qui l’esito è davvero più incerto che mai: sono almeno quattro i Comuni che possono concretamente sperare nella vittoria, e cioè (in ordine alfabetico) Finale Ligure, Noli, Loano e Pietra Ligure. Seguono:

Borgio Verezzi – 381 voti

Alassio – 326 voti

Albenga – 309 voti

Laigueglia – 244 voti

Cairo Montenotte – 129 voti

Boissano – 95 voti

La premiazione

Visto il numero elevatissimo di attività coinvolte dagli IVG Awards, con un successo obiettivamente inaspettato, abbiamo deciso di ripensare la premiazione: invece di un evento “fisico” a Pietra Ligure come previsto inizialmente, porteremo noi il riconoscimento alle attività vincitrici. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv.

Gli A4 da stampare e appendere

Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:

Miglior gelateria: scarica il volantino

Miglior bar: scarica il volantino

Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino

Miglior focaccia: scarica il volantino

Miglior pizzeria: scarica il volantino

Miglior ristorante: scarica il volantino

Miglior evento: scarica il volantino

Miglior attrazione culturale: scarica il volantino

Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino