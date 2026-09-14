Più di 43.000 voti agli IVG Awards, inizia il rush finale: ecco chi sta lottando per la vittoria

Savona. Inizia l’ultima settimana degli IVG Awards, il contest che per tutta l’estate ha accompagnato i lettori di IVG nella scelta delle eccellenze del territorio. A 5 giorni e mezzo dal termine delle votazioni (che si chiuderanno sabato 19 settembre a mezzanotte) sono più di 43.600 i voti già ricevuti, tra quelli espressi qui sul sito (quasi 12 mila) e quelli arrivati invece sul canale WhatsApp (oltre 31 mila). Un successo oltre ogni previsione anche grazie al contributo di molti locali, che in questo contest hanno deciso di credere mettendo in atto tutta una serie di iniziative per incentivare i loro clienti a votarli.
In attesa di scoprire chi saranno gli 11 vincitori, vediamo chi, in questo momento, ha più chance di aggiudicarsi il trofeo. Per ogni categoria vi indicheremo gli attuali primi tre o quattro in classifica, ma senza svelare chi è in vantaggio. Prima però, se non lo avete ancora fatto, ecco il modulo per votare: dopo aver fatto il login con un profilo social a scelta, potrete selezionare i vostri vincitori. In quest’ultima fase è possibile votare, come detto, anche sul nostro canale WhatsApp: vi basta cliccare qui e iscrivervi per rispondere agli appositi sondaggi che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi.
Le classifiche provvisorie
BAR – I tre locali che stanno lottando in testa alla classifica sono, in rigoroso ordine alfabetico, Barattolo Caffè (Borgio Verezzi), Caffè Toso (Pietra Ligure) e In Scia Riva (Loano). A dividerli davvero poche manciate di voti. Ecco la situazione dal quarto al decimo posto:
Caffeine Corner (Albenga) – 380 voti
La Bottega del Mugugno (Loano) – 287 voti
Caffè dei Pavoni (Savona) – 258 voti
MV Percorsi di Dolcezza (Loano) – 203 voti
Ironwood (Loano) – 189 voti
La Tana del Panda (Pietra Ligure) – 138 voti
Bar Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 134 voti
GELATERIE – In testa alla classifica, in ordine alfabetico: Casa del Gelato (Albenga), Gelateria Pastorino (Calice Ligure) e U Magu (Pietra Ligure). Seguono:
Cremeria Mavì – 447 voti
Gelateria Popolare (Loano) – 365 voti
Superfrutto (Savona) – 360 voti
Gelateria Dario (Loano) – 349 voti
I Giardini di Marzo (Varazze) – 311 voti
Lecca Lecca (Savona) – 263 voti
Gelateria Tentazioni (Pietra Ligure) – 239 voti
STABILIMENTI BALNEARI – Nelle prime tre posizioni, sempre in ordine alfabetico: Bagni Carla (Pietra Ligure), Bagni Nilo (Savona) e La Spiaggia di Pippo (Ceriale). Inseguono:
Bagni Flora (Pietra Ligure) – 267 voti
Bagni Delfino (Varazze) – 254 voti
Bagni Florida (Loano) – 162 voti
Bagni Madonnetta (Vado Ligure) – 151 voti
Bagni Virginia (Loano) – 141 voti
Bagni Jolly (Pietra Ligure) – 139 voti
Bagni Tirreno (Laigueglia) – 102 voti
FOCACCIA – In questo momento lottano per la vittoria, in ordine alfabetico: Casto e Russo (Loano), Il Fornetto (Loano), Peisino (Savona) e Zio Pagnotta (Albenga). Il resto della classifica:
Rotondo Pani&Grani (Savona, Albissola, Noli e Finale) – 249 voti
Eredi Tortarolo (Pietra Ligure) – 196 voti
Panetteria Noja Anna (Pietra Ligure) – 156 voti
Rune (Pietra Ligure) – 140 voti
Panetteria Cassina (Varigotti) – 112 voti
Panificio Jamin-a (Pietra Ligure) – 91 voti
PIZZERIE – E’ un vero e proprio testa a testa quello che vede protagoniste (in rigoroso ordine alfabetico) Barone Rosso (Pietra Ligure), Da Franco (Albenga) e Fior di Grano (Savona). Ma la classifica è abbastanza corta anche per chi insegue:
Pizzeria Vesuvio (Savona) – 423 voti
La Genovese (Magliolo) – 357 voti
Mezzo Marinaio (Celle Ligure e Savona) – 337 voti
Pizzeria Rio (Loano) – 285 voti
Il Caminetto (Tovo San Giacomo / Bardino) – 205 voti
Da Mamà (Toirano) – 200 voti
Piccolo Bar (Calice Ligure) – 134 voti
RISTORANTI – Anche qui i primi sono racchiusi in una manciata di voti. I primi quattro, in ordine alfabetico, sono A Spurcacciun-a (Savona), Boma (Varazze), Cucco (Finale Ligure) e Machettö (Pietra Ligure). A seguire:
Trattoria del Mare (Albenga) – 443 voti
Locanda Nelli (Pietra Ligure) – 393 voti
Ristorante Coralì (Varazze) – 320 voti
Trattoria dei Caruggi (Pietra Ligure) – 275 voti
A Ciappa (Pietra Ligure) – 181 voti
Scrap (Savona) – 90 voti
EVENTI – Qui alcuni eventi dominano sugli altri. La vittoria sarà appannaggio di uno di questi tre (in ordine alfabetico): Cairo Medievale (Cairo Montenotte), Carnevalöa (Loano) e Viaggio nel Medioevo (Finalborgo). Ecco il resto della classifica:
Palio dei Rioni (Albenga) – 297 voti
Notte Bianca di Pietra Ligure – 283 voti
Festa dei Gunbi (Toirano) – 271 voti
Sagralea (Salea d’Albenga) – 232 voti
C’era una volta… Ennio (Loano) – 152 voti
Sbarco dei Saraceni (Laigueglia) – 124 voti
Notte Bianca di Loano – 78 voti
Cena in Bianco (Loano) – 43 voti
ATTRAZIONI CULTURALI – Le quattro attualmente in testa alla classifica sono (sempre in ordine alfabetico) il Centro storico e musei di Albenga, il Cinema Teatro Moretti (Pietra Ligure), la Fortezza del Priamar (Savona) e le Grotte di Toirano. La situazione degli altri finalisti:
Museo Archeologico del Finale (Finale Ligure) – 211 voti
Festival Teatrale di Borgio Verezzi – 191 voti
Palazzo Doria (Loano) – 156 voti
Grotte di Borgio Verezzi (Borgio Verezzi) – 123 voti
Museo della Ceramica e Pinacoteca Civica (Savona) – 88 voti
Museo a cielo aperto Gambaretto (Celle Ligure) – 46 voti
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO – Anche qui la lotta è serratissima, con due associazioni che si contendono la vittoria e altre due che battagliano per il terzo posto. Eccole, in ordine alfabetico: APS Vecchia Loano, Protezione Civile AIB Boissano, Protezione Civile AIB Finale Ligure e Un Passo alla Volta ODV (Albenga). Seguono:
Associazione Festa dei Gunbi (Toirano) – 268 voti
Fiori di Testa (Albenga) – 216 voti
Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (Albenga) – 192 voti
Fondazione Uniti per Paolo ETS – 96 voti
Quartiere Sant’Eulalia (Albenga) – 71 voti
Associazione Artigianalmente (Loano) – 67 voti
Associazione delle Arti “Legami” (Loano) – 41 voti
INFLUENCER LOCALE – Qui la situazione è più definita, con Pielle, il gatto della Polizia Locale Riviera di Ponente, che mantiene il suo “storico” vantaggio. Gli influencer che stanno tentando di insidiarne la vittoria sono tre: in ordine alfabetico Fatti e Forchette / Simone Neri, Il Giardiniere Felice / Diego Gambaretto e Sanna in Sagre. Tutti molto vicini, ma per uno dei tre arriverà inevitabilmente la beffa dell’esclusione dal podio. Il resto della classifica:
VideoCiecato / Sebastiano Gravina – 213 voti
AleMaraSagradvisor / Alessandra Marasco – 209 voti
Savona da Scoprire / Davide Roncarolo – 180 voti
Doggoweeke – 114 voti
Uniti per Paolo / Paolo Sarullo – 112 voti
Piccolo Panda – 56 voti
COMUNE PIU’ BELLO – In questa categoria è possibile votare più di una località. Forse anche per questo motivo, qui l’esito è davvero più incerto che mai: sono almeno quattro i Comuni che possono concretamente sperare nella vittoria, e cioè (in ordine alfabetico) Finale Ligure, Noli, Loano e Pietra Ligure. Seguono:
Borgio Verezzi – 381 voti
Alassio – 326 voti
Albenga – 309 voti
Laigueglia – 244 voti
Cairo Montenotte – 129 voti
Boissano – 95 voti
La premiazione
Visto il numero elevatissimo di attività coinvolte dagli IVG Awards, con un successo obiettivamente inaspettato, abbiamo deciso di ripensare la premiazione: invece di un evento “fisico” a Pietra Ligure come previsto inizialmente, porteremo noi il riconoscimento alle attività vincitrici. Una “premiazione itinerante”, un po’ come accade in alcune celebri trasmissioni tv.
Gli A4 da stampare e appendere
Per gli esercenti abbiamo predisposto dei volantini A4 da stampare e appendere, così da incentivare i propri clienti:
Miglior gelateria: scarica il volantino
Miglior bar: scarica il volantino
Miglior stabilimento balneare: scarica il volantino
Miglior focaccia: scarica il volantino
Miglior pizzeria: scarica il volantino
Miglior ristorante: scarica il volantino
Miglior evento: scarica il volantino
Miglior attrazione culturale: scarica il volantino
Miglior associazione di volontariato: scarica il volantino