Pirati, mappe e code scodinzolanti: le “Principesse in Corsia” tornano a far salpare la solidarietà dal Canile di Savona

Savona. Le fiabe e l’avventura tornano a fare tappa tra i box del rifugio. Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 10.00, il profilo Instagram @principesseincorsia_odv ospiterà una nuova e imperdibile diretta dal Canile di Savona, firmata dall’associazione Principesse in Corsia ODV.

Il tema scelto per questa edizione è “L’Isola del Tesoro”, una vera e propria caccia al tesoro a tema pirati completa di mappa e nave pirata, che vedrà come protagonisti assoluti gli ospiti a quattro zampe del canile. L’iniziativa ha un obiettivo profondo e nobile: portare la realtà della struttura direttamente nelle corsie d’ospedale, permettendo ai bambini ricoverati di conoscere le storie dei cani e di avvicinarsi a valori fondamentali come l’unicità, il rispetto e l’adozione consapevole.

L’evento si avvale della preziosa collaborazione con la LNDC Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione di Savona e Ambulanze Veterinarie Italia – Sezione di Savona. A fare gli onori di casa e a guidare la diretta saranno Simona Golin, Vice Presidente del Canile di Savona – LNDC Savona, e Daniela Balli, referente per Ambulanze Veterinarie Italia – Sezione di Savona.

“Siamo felicissime di riaccogliere le Principesse in Corsia – dichiara Simona Golin, Vice Presidente LNDC Savona –. Questo progetto crea un ponte magico tra due mondi fragili che si fanno forza a vicenda: i bambini in ospedale e i nostri cani in attesa di una famiglia”.

Un concetto ribadito con forza anche dal mondo del soccorso animale. “Per noi di Ambulanze Veterinarie Italia essere presenti significa portare il nostro messaggio di soccorso e tutela – aggiunge Daniela Balli, referente Ambulanze Veterinarie Italia Savona – Vogliamo far capire ai più piccoli che prendersi cura di un animale è un gesto d’amore grande e responsabile”.

Dietro le quinte di una giornata così speciale, tuttavia, c’è il lavoro quotidiano e silenzioso di chi manda avanti la struttura. Gli organizzatori hanno infatti voluto rivolgere un ringraziamento speciale e di cuore a tutti i volontari del Canile di Savona, che ogni giorno, con dedizione, fatica e amore incondizionato, si prendono cura degli ospiti a quattro zampe, li accudiscono, li fanno uscire, li consolano e lavorano senza sosta per regalare a ognuno di loro una nuova famiglia. Senza il loro lavoro invisibile e prezioso nulla di tutto questo sarebbe possibile, e questa diretta è dedicata anche a loro.