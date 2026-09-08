Pietra Ligure piange la scomparsa del giovane Gabriele Riolfo Petrera, chef di talento a Brighton

La comunità di Pietra Ligure piange l’improvvisa scomparsa di Gabriele Riolfo Petrera, avvenuta a Brighton, nel Regno Unito. Nella città inglese Gabriele si era trasferito da diversi anni, affermandosi con successo e grande dedizione nel mondo della ristorazione come chef.

Partito dalla località del savonese per inseguire la sua passione e trasformarla in un lavoro, si era fatto apprezzare ben presto anche all’estero per il suo talento, la sua solarità e la sua determinazione.

La famiglia, colpita da un dolore profondo e improvviso, ha voluto ringraziare sentitamente le comunità di Pietra Ligure e di Brighton per le innumerevoli manifestazioni di affetto e vicinanza ricevute in queste ore. E sono stati davvero tanti anche i messaggi di cordoglio, commozione e ricordo apparsi sulle piattaforme social.

I familiari del giovane pietrese chiedono al contempo il massimo rispetto per la propria privacy e il proprio silenzio in un momento così difficile.