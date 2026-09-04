Pietra Ligure festeggia Nostra Signora del Soccorso nel segno del Giubileo Francescano

Pietra Ligure si prepara a celebrare la tradizionale Festa Patronale di Nostra Signora del Soccorso, un appuntamento particolarmente significativo che quest’anno s’inserisce nel quadro del Giubileo Francescano (1226 – 2026).

La parrocchia francescana di Pietra Ligure ha reso noto il programma liturgico e festivo che accompagnerà la comunità locale e i visitatori verso la ricorrenza del 8 settembre.

Le celebrazioni prenderanno il via con il Triduo di preparazione e culmineranno nella giornata festiva di martedì 8 settembre:

– Sabato 5 settembre: SS. Messe alle ore 9.00 e 18.00.

– Domenica 6 settembre: SS. Messe alle ore 8.00, 9.30, 11.00 e 18.00.

– Lunedì 7 settembre: SS. Messe alle ore 9.00 e 18.00.

Martedì 8 settembre (Festa patronale):

– SS. Messe al mattino e pomeriggio alle ore 9.00 e 18.00.

– Messa solenne alle ore 20.45.

– Solenne processione alle ore 21.30.

La processione serale vedrà la partecipazione della Società Filarmonica Guido Moretti 1518 e dei tradizionali Crocifissi accompagnati dalle Confraternite di Santa Caterina di Pietra Ligure e San Stefano di Borgio Verezzi.

Al termine della processione, la parrocchia e gli organizzatori invitano l’intera cittadinanza e i fedeli a condividere un momento di fraternità con un piccolo rinfresco conclusivo.