Pietra Ligure, ecco l’istanza sulla variante progettuale per gli ex cantieri Rodriquez: il 13 ottobre Consiglio comunale straordinario

L’Amministrazione comunale di Pietra Ligure annuncia che è stata ufficialmente protocollata presso gli uffici comunali l’istanza di variante relativa al progetto di riqualificazione dell’area degli ex cantieri navali Rodriquez, relativo alla costruzione e gestione di un porto turistico comprensivo delle annesse strutture pubbliche, ricettive, residenziali e produttive dell’area pietrese.

“L’istanza presentata dalla proprietà costituisce la naturale e formale prosecuzione del percorso avviato da tempo. Il documento recepisce e aggiorna l’ipotesi di intervento già illustrata alla cittadinanza nella primavera del 2024 presso il teatro comunale, introducendo gli adeguamenti tecnici necessari in relazione all’evoluzione del quadro normativo e regolamentare sulle caratteristiche degli edifici e delle opere marine – dichiara il sindaco Luigi De Vincenzi – Il progetto si conferma, dunque, assolutamente coerente con la visione e l’impostazione già condivise con la comunità“.

“Il deposito della documentazione aggiornata è il risultato tangibile di un’azione costante, rigorosa e di continuo sollecito portata avanti dall’Amministrazione comunale nei confronti della proprietà. L’obiettivo prioritario è sempre stato quello di sbloccare e far progredire con concretezza e determinazione un iter complesso ma assolutamente fondamentale per il futuro urbanistico, economico e sociale di Pietra Ligure – continua il primo cittadino pietrese – Pur non essendo tenuti a farlo in questa fase, nell’ottica prioritaria di totale trasparenza e di un coinvolgimento dei cittadini, l’Amministrazione ha deciso di convocare a breve (13 ottobre 2026) una seduta straordinaria del Consiglio comunale“.

“L’assemblea si terrà prima dell’avvio formale della procedura prevista dal D.P.R. n. 509/1997 (cd. Decreto Burlando, disciplina che regola la costruzione e la gestione dei porti e approdi turistici), la quale prevede come primo adempimento istituzionale la pubblicazione ufficiale dell’istanza – prosegue De Vincenzi -. La scelta di promuovere questa seduta straordinaria nasce dalla volontà di rendere fin da subito partecipe l’intera cittadinanza di questo importante progresso, consentendo al Consiglio comunale di prendere piena ed immediata visione delle variazioni progettuali e di valutarne la totale coerenza con quanto già presentato”.

“Naturalmente, una volta avviato l’iter formale ai sensi del D.P.R. 509/1997, saranno garantiti tutti i termini e i passaggi previsti dalla legge per la presentazione delle osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati all’opera di riqualificazione” conclude il sindaco De Vincenzi.