Pietra Ligure e Tovo San Giacomo assieme per il sociale: ecco il nuovo alloggio per persone fragili

E’ stato inaugurato a Tovo San Giacomo l’alloggio sociale “Casa Gi.Ada”, un nuovo progetto di accoglienza e reinserimento promosso in forte sinergia tra l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Pietra Ligure, il Comune di Tovo San Giacomo e l’ETS “A Cielo Aperto”.

Il progetto affianca la struttura già attiva a Pietra Ligure, ricavata da un immobile confiscato alla mafia, e le altre 4 strutture funzionanti sul territorio dell’Ambito sociale Finalese gestite in convenzione con l’ETS “A cielo Aperto”, ampliando l’offerta sociale per rispondere concretamente alle crescenti difficoltà abitative che colpiscono i nuclei più vulnerabili.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosa disponibilità della famiglia Baracco e Ciriegia, che ha messo a disposizione l’immobile.

Casa Gi.Ada” non si limiterà a offrire un tetto temporaneo, ma proporrà percorsi personalizzati di tutoraggio per favorire l’autonomia, l’accrescimento delle competenze personali e il reinserimento socio-lavorativo degli ospiti.

“Un progetto innovativo frutto di un territorio e di una comunità allargata che hanno saputo fare squadra per rispondere ai bisogni dei propri cittadini con un impegno sinergico. Promuovere questo progetto è stata una conseguenza naturale scaturita dalle priorità che ci siamo date come amministrazione” dichiarano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino.

“Gi.Ada” nasce dalla fusione di Ginetto e Ada, i nomi dei padroni di casa. Grazie di cuore a loro e ai loro figli Mirko e Cinzia per la grande sensibilità dimostrata nel mettere a disposizione questo alloggio pieno di luce, sole e bellezza, che di certo non mancheranno di arrivare a chi ci abiterà e che per un lasso di tempo più o meno lungo chiamerà “casa”. Grazie al sindaco di Tovo san Giacomo Alessandro Oddo e alla sua amministrazione per aver condiviso e fatto proprio questo progetto. Grazie all’associazione ‘A Cielo Aperto’ per la dedizione e la professionalità con cui ha tradotto questo progetto in realtà – continuano De Vincenzi e Pastorino – Casa Gi.Ada è una risposta concreta al problema casa per chi vive momenti di fragilità, pensata per permettere alle persone di risollevarsi e riacquisire la propria autonomia”.

“Il tema della casa e della complessità delle questioni legate all’abitare sono punti di forza del nostro programma amministrativo. In un territorio ad alta vocazione turistica come il nostro, dove la tematica degli affitti brevi incide fortemente sul reperimento di alloggi a lungo termine, è fondamentale trovare risposte per le situazioni di vulnerabilità e fragilità temporanea. Per questo ci siamo attivati con gli enti del Terzo Settore e abbiamo fatto rete oltre i confini comunali”.

“Con il Comune di Tovo San Giacomo abbiamo strutturato un percorso a 360 gradi: l’alloggio è affiancato da un’attività costante di tutoraggio guidata dall’associazione ‘A Cielo Aperto’, pensata per garantire un reale reinserimento sociale e lavorativo e restituire alle persone una prospettiva di vita dignitosa. Con “Casa Gi.Ada”, le istituzioni, il Terzo Settore e la generosità di una famiglia hanno saputo realizzare un’opportunità reale di rinascita. Un luogo sommerso di luce e calore dove la fragilità ritrova la propria dignità, dimostrando come una comunità unita sia capace di prendersi cura di chi è più vulnerabile, regalando non soltanto un tetto, ma un nuovo orizzonte verso cui guardare con speranza. Grazie a tutti” concludono De Vincenzi e Pastorino.