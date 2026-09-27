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Cordoglio

Pietra Ligure e mondo sanitario in lutto per la scomparsa del dottor Davide Gerboni

Anestesista e specialista nella terapia del dolore, aveva prestato servizio per quasi 20 anni al Santa Corona. Professionista stimato per le sue qualità umane e professionali, è scomparso all'età di 73 anni

Generico settembre 2026

Pietra Ligure. È scomparso nella giornata di ieri, sabato 26 settembre, all’età di 73 anni, il dottor Davide Gerboni, anestesista specializzato nella terapia del dolore e professionista stimato e conosciuto in tutto il territorio.

La notizia ha destato profondo cordoglio a Pietra Ligure e nel mondo sanitario, dove Gerboni era molto apprezzato per le sue grandi qualità umane e professionali.

Una lunga carriera, quella di Gerboni, iniziata al Santa Corona, dove ha lavorato per quasi vent’anni, e proseguita all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Specializzato in Anestesia e Rianimazione, aveva dedicato una parte importante della sua attività alla terapia del dolore, con esperienze formative anche all’estero, tra Svizzera e Stati Uniti. Nel corso della sua carriera aveva partecipato a oltre 150 congressi e pubblicato 41 lavori scientifici.

A dare il doloroso annuncio sono la moglie Paola, i figli Michele ed Enrico con Marta, le piccole Henni e Irene e i familiari Enrico, Roma, Charlie, Francesca e Nicolò, insieme alla piccola Caterina.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 28 settembre alle 19 nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure. Le esequie avranno luogo martedì 29 settembre alle 11, sempre nella Basilica pietrese.

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