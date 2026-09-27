Pietra Ligure, la beffa sul finale non cancella l’avvio. Moraglia: “Il gol di Calcagno non ha destabilizzato, oggi prova gagliarda”

Pietra Ligure. Ko dal sapore amarissimo per il Pietra di Moraglia che, contro il Savona, ha disputato probabilmente il miglior primo tempo del suo inizio di campionato per poi, sul finale del secondo, subire la rete della sconfitta. Non del tutto soddisfatto l’allenatore al termine dei novanta minuti che, nell’analisi della partita, sottolinea come non gli sia piaciuta la fase in possesso dei suoi, soprattutto in difesa.

Oltre questo, richiama anche alla calma la squadra: il campionato è appena iniziato e, con due vittorie su due, non vinci il campionato, come non lo perdi alla prima batosta.

“Partita in fase di non possesso perfetta, non in fase di possesso – dichiara Moraglia -. C’erano gli spazi per fargli male, soprattutto quando venivano con la prima pressione. Questa partita sembrava in controllo, ma si sa che contro queste squadre ogni episodio può spostare la partita. Fa male perdere all’ultimo, però siamo anche alla terza di campionato: dopo le prime due dovevamo vincere il campionato, oggi l’abbiamo perso? Serve più equilibrio nei giudizi, lo dobbiamo avere nelle analisi, questa stagione è ancora tutta da giocare”.

Il gol sensazionale di Calcagno non ha destabilizzato la squadra secondo l’allenatore: “È un episodio che sposta un po’, ma la partita era comunque in mano nostra. Abbiamo avuto diverse occasioni per riprenderla, senza che nessuno mettesse lo zampino. Sono orgoglioso di questa squadra, della prova di oggi. Ogni volta svolgono quello che gli dico egregiamente, questo risultato non cambia i miei giudizi“.

“L’assenza di Dominici ci portava a rivedere qualcosa – commenta Moraglia sull’aspetto tattico -, è un attaccante che ha caratteristiche diverse da quelli messi oggi in campo. Avevamo provato una fase di non possesso così, ma ci tengo a sottolineare che dovevamo fare meglio in possesso, soprattutto nel primo tempo. Siamo stati precipitosi e abbiamo condito il tutto con diversi errori tecnici. Serviva più coraggio, potevamo indirizzarla meglio. Nonostante tutto però, la prestazione di oggi è stata gagliarda ma potevamo fare meglio”.