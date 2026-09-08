Picchiano la compagna e scappano, rintracciati dai Carabinieri due uomini a Savona e Noli

Savona. Picchia la compagna e si allontana da casa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Savona lo rintracciano in strada con un cutter. E’ accaduto la settimana scorsa e, dopo la segnalazione, i militari dell’Arma lo hanno fermato e denunciato per il reato di lesioni personali.

Stesso procedimento anche per un turista 61enne che dopo aver percosso la compagna in un albergo a Noli è uscito e si è allontanato dalla struttura ricettiva.

Un arresto, inoltre, da parte dei Carabinieri della Stazione di Savona, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale savonese: un 43enne residente nella provincia, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto, è stato condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia.

Le operazioni rientrano nel bilancio della scorsa settimana, tra lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre, quando l’attività di controllo del territorio effettuata dai reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona per la prevenzione e la repressione degli illeciti in genere, concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della locale Prefettura, ha portato all’identificazione di 1527 persone e al controllo di 822 veicoli.