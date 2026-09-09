Piano di Utilizzo del Demanio marittimo: il Comune di Varazze illustra ai cittadini il futuro delle spiagge

Varazze. “Un grande lavoro. Di condivisione. Di confronto. Sia all’interno dell’Amministrazione, sia con le categorie economiche del territorio e della città”.

Luigi Pierfederici e la sua squadra in un confronto con la città. Incontro pubblico, ieri sera nel Giardino delle Boschine, per parlare ai varazzini del Piano di Utilizzo del Demanio marittimo. Il futuro delle spiagge e il raggiungimento del 40% per ciò che concerne quelle libere. “Il dialogo è alla base di questo lavoro in una città turistica che vive di attività svolte sul mare”.

Così il sindaco, Luigi Pierfederici. “Il dialogo è stato ed è sempre alla base di questo nostro lavoro. Siamo riusciti ad ottenere il 40%. Riducendo proporzionalmente la dimensione. Siamo partiti dal 30%, per arrivare al 40: quindi abbiamo ridotto in una percentuale che va dal 9 al 12% le concessioni attuali, salvaguardando certamente quelle inferiori a una certa metratura proprio per consentire a tutte di trovare sostenibilità economica durante il periodo di lavoro. Non cambia il numero di concessioni presenti sul territorio di Varazze anche per rispondere a un sistema di turismo e offerta che negli anni ha stretto forti legami con quella che è la tradizione e la richiesta dei visitatori che scelgono la nostra città”.

Dove sorgeranno le nuove spiagge libere? Il sindaco risponde. “Saranno dislocate su tutto il territorio. Saranno in parte libere, in parte libere e attrezzate: queste ultime principalmente concentrate nel centro di Varazze”. Il rinnovo delle concessioni. “Un percorso che prevede l’adozione del Pud all’interno del Consiglio Comunale con tutto il percorso necessario e previsto dalla normativa. In questo momento stiamo lavorando anche al confezionamento dei bandi e si prevede di dare il via alle procedure di gara nei primi mesi del 2027”.